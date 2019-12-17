股權買賣修訂協議簽署 大馬城工程全面恢複





（布城17日訊）敦拉薩國際貿易中心城市公司（TRX City）今日與依海中鐵（IWH-CREC）私人有限公司簽署合約，共同發展馬來西亞城（Bandar Malaysia）。

此次“大馬城”項目股權買賣及修訂協議簽署，意味著這項受矚目的“一帶一路”標志性工程已全面恢複。

首相敦馬哈迪今午也見證了依海控股（Iskandar Waterfront Holdings）和中國中鐵股份有限公司（CREC）簽署大馬城（Bandar Malaysia）股權買賣協議和股東協議。

他在致詞時說，歡迎中國中鐵來馬投資興業，並期待通過大馬城項目促進中馬共建“一帶一路”務實合作，推動馬來西亞自身發展。

中國中鐵總裁陳雲提到，大馬城項目是中馬“一帶一路”合作框架下的標志性項目，中國中鐵作為全球最大基礎設施建造商，具有開發世界級城市商業中心的豐富經驗，中鐵會與大馬攜手共同創建引領世界、惠及各方、造福人民的偉大工程。

依海中鐵將收購項目主要發展商大馬有限公司（BMSB）60%股權，依海中鐵支付總額123億5000萬令吉的60％股權益已用於價值123.5億令吉的大馬城土地。

TRXC是財政部轄下全權與獨資擁有的子公司，也是BMSB的母公司。

中國駐馬大使白天、財政部長林冠英、經濟事務部長拿督斯里阿茲敏和交通部長陸兆福

也出席了簽約儀式，與會者尚包括依海控股行副主席丹斯里林剛河、中鐵東方國際集團主席陳之功。

國陣政府在2017年以依海-中鐵財團未依時付款為由，而取消上述交易，希盟政府於今年4月批準恢複此項目。

大馬城占地486英畝，是吉隆坡市中心最大的一塊開發地，位於新街場空軍基金。

新合約下，付款條件已從7年縮短至3年，以利益大馬政府，除原來的7億4100萬令吉的抵押金，該財團將另付5億令吉的預付款項。

林冠英：大馬城帶來經濟價值

林冠英聲稱，大馬城1400億令吉的發展總值，將為大馬帶來實質性經濟價值，項目的恢複被視為是鞏固馬中長遠的雙邊關系不可或缺的一部份。

他表示，新合約會更著重於人民的利益更甚於之前旨在支付一馬公司（1MDB）債務的一馬公司合理化計劃。

“政府成功將可負擔房屋增至1萬間，並會塑造85英畝人民公園。項目建造期間，也會有更多土著參與，並會優先採用本地建材、技術和技能。”

林剛河則補充，依海將加強和財政部及中鐵公私夥伴合作的堅定承諾，以實現大馬城作為經濟催化劑的願望。

中鐵總裁讚大馬城高瞻遠矚

中國中鐵總裁陳雲提到，馬哈廸政府做出恢複大馬城項目的決定，充分展示了其作為世界級領袖的高瞻遠矚。

他聲稱，大馬城項目作為中馬“一帶一路”合作框架下的標志性項目，發揮著“橋樑”和“紐帶”作用，也受中馬兩國政府、國際社會及各界廣泛關注。

他表示，大馬在《2020 年全球營商環境報告》位居世界第12位，東盟國家第2位，良好的營商環境，堅定了中國中鐵持續投資馬來西亞的信心。

他直言，中馬兩國關系良好的發展勢頭，也堅定了中鐵深度耕耘大馬市場的堅強決心。

他補充，大馬城項目預計將吸引千億馬幣以上靜態投資，極大提升吉隆坡乃至大馬總體生產力水平，增加就業機會、推進產業升級、實現共同發展，構築各方獲益的“命運共同體”