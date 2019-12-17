法院4月20日聆訊 特警要求重審 納吉申請介入





(布城17日訊) 13年前轟動全國的蒙古女郎阿旦都雅炸屍命案，被控謀殺蒙古女郎阿旦都雅罪名成立的前特警阿茲拉要求法院檢討2015年聯邦法院維持死刑的裁決及重審案件，聯邦法院擇定在2020年4月20日聆審相關申請；而前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜，也在今早向法院入禀申請尋求介入此案。

據《當今大馬》昨天獨家報導，阿茲拉改口聲稱這宗命案的幕後指示者是前首相拿督斯里納吉及親信阿都拉薩，並在法定聲明中提到，納吉的命令是“逮捕及消滅”阿旦都雅，理由是阿旦都雅乃“外國間諜”並“對國家安全具威脅”。

與此同時，納吉則重申，他在阿旦都雅命案中是無辜的，歡迎警方針對阿茲拉的法定聲明展開新的調查，他也指《當今大馬》曾有報導引述了警方消息，指毫無證據顯示他涉及任何命案。

上述案件今早在聯邦法院副主簿官的辦公室進行案件管理。

沙菲宜在案件管理後接受訪問時強調，這是阿茲拉在受刑前的最後一分鐘“絕望的申請”（desperate application），也是在有目的的情況下提出的申請。

他認為，此案直接涉及納吉利益，在宣誓書中的各種指控，明顯是針對納吉，要求法庭檢討這些指控。

沙菲宜形容最後一分鐘申請

“你不可以對任何人判處死刑，法庭也不能在被判死刑者沒出庭辯護的情況下，對相關的人士作出裁決。”

沙菲宜說，他的當事人（納吉）關注此事，從納吉的回應中，完全否認有關的指控。

他也提到，相關指控是在10年後首次被提起；而可知道的是，這些指控是在阿茲拉要受刑前的最後一分鐘所提出。

“我們覺得這是最後一分鐘絕望的申請，是在有目的的情況下提出的申請。”

“我不知道誰是幕後指使者，但我覺得我的當事人（納吉）幾乎成為政治目標，以（通過此案）讓他在無法獲保釋下被捕入獄。”（TKM）

沙菲宜揭3人士會晤西魯

沙菲宜聲稱，如果西魯也和阿茲拉麵對相同的情況，他並不會感驚訝，因為他知道，西魯在悉尼的一些動向，因為有兩名或三名人士已和西魯會面，並遊說他做出類似的舉動。

“我們覺得這是很神秘的申請，幕後的人更是神秘。”

詢及是誰會見了西魯時，沙菲宜表明他不能說太多，當中包括了記者、另外兩名人士他目前無法透露，因為非常敏感。

“我可以告訴你的是，這些人士是來自馬來西亞的政府單位，在2019年最後季度前往悉尼會見了西魯。”

“至於這些人士是否就是會見阿茲拉的人士，我並不曉得是否屬同樣的人，但所知道的是，有人在2月份的時候前往會見阿茲拉。”（TKM）

納吉申請介入案件申請

沙菲宜證實，法庭將在明年4月20日或之前聆審納吉介入此案的申請。

現身案件管理的還有阿茲拉的代表律師古迪古瑪；桑吉柯也以阿旦都雅家屬律師身份，前來旁聽案件。

聯邦法院是在2015年1月13日推翻被控謀殺蒙古女郎阿旦都雅的兩名特警阿茲拉和西魯無罪釋放的判決，恢復他們死刑判決。 聯邦法院五司一致裁決，兩被控謀殺阿旦都雅特警無法對控方案件挑出合理疑點。 西魯當年沒出庭接受死刑判決，法院對他發出逮捕令。