甲州淡虎案 法官準3人保外申請

（馬六甲17日訊）涉嫌支持淡米爾之虎(LTTE)恐怖組織，而被捕的行動黨森州龍城區州議員P古拿、甲州牙力區州議員沙米納登及馬六甲綠色工藝機構總執行長占德魯案件，馬六甲愛極樂地庭法官伊麗莎白巴也萬允準保外申請。

雙方從今早大約9時半開始陳詞，法官在聆聽長逾1小時的陳詞後，做出以上決定。法庭因此暫休20分鐘，讓雙方做出準備。

3名被告皆由行動黨法律局主席兼武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴代表，另外，魯容州議員楊勝利，亦為律師團成員之一。2位副檢察司是莫哈末伊斯哈奴丁以及阿里夫阿斯拉夫。

莫哈末伊斯哈奴丁在庭上一再的指出，被告是在國安法令之下被控，只有吉隆坡高庭有權限聆聽案件，因此，案件必須移交高庭後，再由辯方向高庭申請保釋。

同時，他表示，被告在面控後，並沒有記錄3人是否認罪，因此不能將3人視為"被告"，地庭只能將案件移交高庭審理。

藍卡巴在庭上反駁控方，指如果因為3人沒有認罪與否而不能被視為"被告"，那麼法庭就更應該當場釋放3人。

他不斷重申，不反對控方說法，案件需移交吉隆坡高庭審理。不過，審理保釋的申請，地庭仍然需要聽審，因為這個關乎被告們的自由。

今早出現在法庭的包括依斯幹達公主城國會議員林吉祥、甲行政議員鄭國球以及3名被告的家屬。

法庭在休庭後，3人家屬馬上湧上前去與家人們擁抱。