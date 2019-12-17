死囚要求重審蒙女案 納吉入稟申請介入

(布城17日訊) 13年前轟動全國的蒙古女郎阿旦都雅炸屍命案，被控謀殺蒙古女郎阿旦都雅罪名成立的前特警阿茲拉要求法院檢討2015年聯邦法院維持死刑的裁決及重案件，聯邦法院今日擇定2020年4月20日聆審相關的申請；前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜今日也向法院入稟申請尋求介入此案。

根據《當今大馬》昨日的獨家報道，阿茲拉改口聲稱這宗命案幕後始作俑者是前首相拿督斯里納吉及親信阿都拉薩，並在法定聲明里聲稱，納吉的命令是“逮捕及消滅”阿旦都雅，理由是阿旦都雅是“外國間諜”並“對國家安全有威脅”。

另一方面，納吉堅稱自己在阿旦都雅命案中是無辜的，並歡迎警方針對阿茲拉的法定聲明，展開新的調查，他也指《當今大馬》曾有報道引述了警方消息，指毫無證據顯示他涉及任何命案。

此案今日在聯邦法院副主簿官諾卡米拉的辦公室進行案件管理。

沙菲宜隨後接受媒體訪問時表示，法庭將會在明年4月20日或之前聆審納吉介入此案的申請。

現身案件管理的還有阿茲拉的代表律師古迪古瑪；桑吉柯也以阿旦都雅家屬律師的身份，旁聽案件。

聯邦法院是在2015年1月13日推翻被控謀殺蒙古女郎阿旦都雅的兩名特警阿茲拉和西魯無罪釋放的判決，恢複他們的死刑判決。聯邦法院五司一致裁決兩名被控謀殺阿旦都雅的特警無法對控方案件挑出合理的疑點。西魯當年沒有出庭接受死刑判決，法院對他發出逮捕令。

阿茲拉及西魯是被控於於2006年10月19日晚上10時至10月20日淩晨1時之間，在八打靈縣屬的武吉拉惹地區12843和16735地段，存有共同預謀殺害來自蒙古的阿旦都雅。