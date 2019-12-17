貪污及濫權問題讓人憂 40歲以下青年及公務員最嚴重

（太平17日訊）從2014年至今年11月，反貪會共逮捕了5168名涉嫌貪污的人士，其中46.8%是公務員，而40歲以下青年占了52.8%，或2740人。

反貪會副主席拿督三蘇指出，在地方政府方面，在2014至今年12月12日，該會接獲1871宗涉貪及濫權的投訴，其中126宗案件已開檔調查，并有73人被捕。

“這顯示貪污及濫權問題仍然嚴重，尤其是青年涉及貪污的情況令人擔憂。”

“我們必須承認有公務員涉及貪污及濫權的事實，并採取行動遏止這種可以危害國家的行為。”

三蘇巴哈林今日為太平市議會2020至2024年的反貪污大藍圖主持推介禮時說，為了有效的打擊貪污，首相敦馬哈迪在今年1月已推介 了《2019至2023年國家反貪大藍圖》及《反貪污組織大藍圖》，希望把我國打造成為脫離貪污的國家。

他說，地方政府的日常工作包括發出商攤執照、臨時營業執照或招牌執照等，如果地方政府涉貪，這將為政府帶來負面影響。

他說感到欣慰，太平市議會從2016年至今只發生一宗職員涉貪的案件。

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太平市議會今日推介2020至2024年的《反貪污大藍圖》，成為國內首個推介反貪大藍圖的地方議會。

太平市議會主席波漢在推介禮上說，該會是按照首相敦馬哈迪在今年1月所推介的《2029至2023年反貪大藍圖》，並在研討後推出市議會反貪大藍圖。

他說，在制定大藍圖期間，該會與馬來西亞廉正機構舉辦工作坊草擬藍圖，并提呈予國家施政、廉政及反貪中心以尋求建議。

“太平市議會在今年12月11日獲得馬來西亞廉正機構確認為是國內首個推介反貪大藍圖的地方政府。”

波漢說，市議會反貪大藍圖擁有4個主要領域，包括執法、公共採購、最佳的組織管理及法治，並包涵34個措施，其中16個是短期措施，另18項則是長期措施。

他呼吁市議會職員嚴守反貪大藍圖，以確保該會的反貪努力取得成功。