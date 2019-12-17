大道休息站交易毒品 警捕2人起茶葉袋包裝毒品





（威南17日訊）2名毒販騎摩多到大道休息站交易毒品，跟蹤而至的肅毒組一掩而上將他們擒捕，並在其中一輛摩多菜籃內的行李袋，起獲逾10公斤的海洛因和冰毒，其中1公斤38克重的冰毒，是裝在“觀音王”茶葉包裝袋內掩人耳目。

威南警方肅毒組聯合檳州肅毒組經過4個月的蒐集情報和調查盯梢，終在12月13日晚上7時15分，在南北大道雙溪峇甲的小休息站突擊交易行動，當場逮捕2名年齡分別是23和39歲的馬來男子，起獲總值17萬3900令吉的毒品，即海洛因9142克、冰毒1038克，還扣留2輛摩多，其中一輛是大型摩多，總值2萬9000令吉。

威南警區主任沙菲安指出，10公斤180克的海洛因和冰毒，可供2萬8000人食用。他相信這些都是供應本地，尤其是檳州和霹靂州的市場。

為了方便躲避警方追捕，2名相信是毒販的跑腿選擇騎摩多進行交易，可是仍難逃法網。沙菲安說，裝著毒品的行李袋是在23歲的嫌犯摩多菜藍內起獲，他身上的隨身包也有50多克的海洛因。

23歲嫌犯有一宗毒品前科，未婚；而39歲嫌犯剛剛結婚，有9項前科，分別是8宗毒品案和1宗偷交通工具，他們來自霹靂州怡郁，均無業。

“2名嫌犯的行蹤已在監視中，待他們接頭交易時警員馬上展開突擊，他們企圖逃跑，但還是被警員制伏。”

沙菲安今早在雙溪爪夷警察總局召開記者會發佈案情。嫌犯是在《1952年危險毒品法令第39B條文》下被調查，警方申請延長扣留7至本月20日。

他強調，大馬警方尤其是肅毒組將會繼續努力，並加強與各執法機構的合作，致力打擊販毒活動。