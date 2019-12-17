“我從未指責納吉殺阿旦“ 林吉祥：幽靈將續糾纏他

（新山17日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥表示，在過去13年里，他在關於蒙古女郎阿旦都雅命案的所有發言中，從未指責前首相納吉謀殺阿旦都雅。

林吉祥今日發表文告表示，在去年10月31日關於該課題的上一次聲明中，他曾說過：“對這個令人發指的蒙古女郎謀殺案的動機進行充分而令人滿意的調查，以及真兇被繩之以法之前，阿旦都雅的幽靈將繼續糾纏納吉和馬來西亞。”

他說，死囚兼前特警阿茲拉在等待受刑期間做出的驚人法定聲明，證明需要檢視蒙古女郎阿旦都雅謀殺案在2006年10月的調查、提控和審訊的整個過程。

林吉祥也重申了5個重新調查阿旦都雅謀殺案的理由，包括：

1.私家偵探巴拉蘇巴馬廉在2008年7月1日所作的法定宣誓書，實際上挑戰了阿旦都雅於2006年10月被謀殺的案件中，納吉所作的各種聲明和否認的真實性及可信度；

2.被判謀殺阿丹杜雅的前特警西魯阿查哈，在2006年11月9日的警方口供中表示，他只是阿旦都雅謀殺案里的工具；

3.西魯於2009年2月3日在吉隆坡高庭讓人動容的聲明，請求法庭不要因為謀殺阿旦都雅而判他死刑。他說自己只是“必須被犧牲的害群之馬”，以保護從不曾被帶上法庭或接受審問的不具名人士；

4.納吉有沒有發送“酷”的電話簡信給拉薩巴金達，以及和阿旦都雅謀殺案有關聯的電話短信的性質；

5.阿旦都雅謀殺案和?魚級潛水艇的交易及醜聞有沒有關聯。

林吉祥也表示，加上另外兩個原因，即迪巴的視頻和阿茲拉在等待受刑期間的宣誓書，納吉是否贊同重新調查阿旦都雅謀殺案以確立其動機，而這是納吉政府沒有做到的？（TTK)