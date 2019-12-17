KAYU 2員工報假案 1人認罪判坐牢1個月罰2000





（檳城17日訊）涉嫌報假案指被假警員劫走12萬令吉的Kayu扁擔店2員工，今日雙雙被控報假案，其中一人印度籍被告認罪，判處坐牢1個月及罰款 2000令吉，或以3個月監禁代替。

另一人則否認有罪，獲8000令吉保外，案訂1月17日過堂。

印度籍被告為山蘇丁拉曼(43歲)，另一被告是40歲的賈米爾阿曼。 2人分別在檳城雙溪里蒙的kayu 扁擔飯店工作5和18年。

他們被控於本月9日下午3時，在雙溪里蒙警局向警方提供假資料報假案，觸犯刑事法典第182條文。

2名分別在推事庭一及三面控，在山蘇丁拉曼認罪後，推事羅斯妮判處他坐牢1個月及罰款2000令吉，或以3個月監禁代替，刑期獲從被捕日算 起。

否認有罪的賈米爾阿曼，則獲推事烏瑪德麗批准以8000令吉保外，案訂1月17日過堂。

據警方消息指，事發當天早上約11點，2人從扁擔飯店經理拿過一筆12萬2555令吉飯店3天的收入到銀行進賬時，自導自演這宗劫案。

他們報案時謊稱指去銀行途中被2名穿警察外套的男子截查，對方當時亮刀和槍要脅他們，並劫走這筆錢。

警方接報後高度關注並封鎖檳城大橋往北誨方向的車道檢查可疑車輛，引起交通嚴重阻塞。

調查過後警方發現2人可疑，將他們扣捕調查後，證實劫案只是幌子，2人自導自演企圖私吞這筆錢。