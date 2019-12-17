找致敏原對症下藥 鼻敏感惹禍咳不停







（香港訊）鼻敏感一發作，眼水鼻水突然湧出，非常難受。要控制病情，最重要是找出致敏原並盡量遠離。

鼻水倒流引起咳嗽

◆問：咳不停，但沒流鼻水，醫生診斷為鼻敏感，為什麼？

◆吳：鼻敏感十分普遍，當中有些病人不認為自己患有鼻敏感，因為他們並沒有流鼻水、打噴嚏等常見病症。事實上，鼻敏感的流鼻水症狀有可能不太明顯，但輕微鼻水倒流會導致咳嗽，令病人誤以為咳嗽是唯一病症。所以醫生必須詳細詢問病史，獲取更多資訊才能診斷。否則就算病人服用紓緩氣管的藥物，對減少咳嗽亦不會有大幫助。

鄭：不少病人常以為咳嗽是氣管過敏所致，亦有人擔心是肺部出現問題。其實鼻敏感症狀與很多疾病相似，最好交由醫生診斷。

照X光吹氣測是否哮喘

◆問：咳不停，如何診斷是哮喘還是鼻敏感？

◆吳：鼻敏感與哮喘個案都很常見，臨床上遇見不少長期咳嗽患者，都是由鼻敏感導致。醫生為了排除哮喘的可能，會做不同檢查，例如肺部聽診、照X光，或作吹氣測試，看看氣管有否阻塞。因為哮喘患者氣管收縮，如不及時治療會有生命危險。另一方面，現時治療哮喘的目標與過往不同，不再待患者氣喘才吸藥，而是要完全控制病情，不會影響日常活動。

非過敏性鼻炎病因不明

◆問：做了過敏測試，但找不到致敏原，是否就可排除鼻敏感？

◆鄭：除了過敏性鼻炎，還有非過敏性鼻炎，例如因血管突然擴張導致鼻黏膜腫脹，引發流鼻水和打噴嚏，病因尚不清楚。治療藥方面和過敏性鼻炎沒有太大分別，例如使用血管收縮劑可以很快解決症狀；不過，長期鼻敏感患者不建議經常使用，因有可能導致製造更多分泌物。

氣溫環境造成鼻敏感

◆問：鼻敏感，病情為何時好時壞？

◆吳：鼻敏感一般分兩類，一種跟季節有關，例如氣溫、濕度變化，或春夏季時花粉較多，刺激鼻子的過敏反應。另一種則屬於連續性，致敏原主要來自生活環境，例如塵蟎、塵埃、化妝品、油漆、樟腦，或寵物皮屑與毛髮等。

鄭：我從小就有嚴重鼻敏感，每次發作，眼水鼻水突然湧出，我稱之為恐怖襲擊。在某些場合例如昇降機或擁擠公共交通工具車廂內，只要附近有女士搽了香水，也會引發鼻敏感。後來又發現進食某些東西、情緒不佳也會引發鼻敏感。若要控制病情，最重要是找出致敏原並盡量遠離。

做好防護別靠萬能藥

◆問：鼻敏感是否無法痊癒？有沒有特效藥？

◆鄭：不少患者得知患上鼻敏感，第一時間會問可否治愈？當知道無法治愈後，便會覺得醫生建議的預防及紓緩方法浪費時間。我會託一托眼鏡告訴對方，其實近視戴眼鏡也是治標不治本，那是否不應戴眼鏡？事實上，患者應該認清鼻敏感的本質是由多種因素引起，不容易完全避開致敏原，所以必須多管齊下，做好預防和護理，不能單靠一隻萬能藥物。

吳：一般來說，如避免接觸致敏原後，病情也不理想，醫生會因應情況，建議服食藥物、使用噴鼻劑或洗鼻去紓緩病情。以往的口服抗敏感藥有明顯睡意，但現時新式藥物已無此副作用，不過，有患者久服同一劑量藥物，藥效會慢慢降低，有可能要轉藥或調校劑量。若症狀控制得不好，患者長期不適，例如經常打噴嚏、流鼻水，分泌物過多會影響儀容，甚至引發鼻竇炎、瘜肉、繼發性細菌感染等，因此即使無法根治，也要好好控制病情。

注意衛生避開致敏原

◆問：如何防止鼻敏感發作？

◆吳：最重要是控制致敏原，大部分誘因都是塵埃，所以必須注意家居清潔，例如定期以熱水清洗床單被鋪，清潔冷氣機隔塵網，要頻密清理寵物的皮屑及毛髮。如能找出致敏原，對控制病情有很大幫助。

鄭：健康飲食習慣及適量運動，對預防發作有很大幫助。如意外接觸到致敏原如刺激性氣味，應該即時戴上口罩，可有效阻止空氣中的粒子繼續進入鼻腔，起紓緩作用。

懂多一點：

長期用噴鼻劑

恐有反效果

治療中度至嚴重鼻敏感，醫生會建議使用類固醇藥物。不過，公眾對類固醇有很大戒心，認為它是“千古罪藥”。呼吸系統科醫生吳素珊解釋，類固醇噴鼻劑特點是可根本性消炎，對紓緩病情非常有用，“它的類固醇劑量其實很低，只要按照醫生指示使用，不用擔心類固醇會穿過鼻黏膜影響其他器官”。

至於有患者反映噴鼻後即流鼻血，可能是鼻黏膜太薄，藥物反應較大。醫生會建議停用一至兩星期，之後調低劑量就沒有問題。

家庭醫生鄭志文補充，有病人噴過一次，覺得沒有幫助就不敢再用，其實類固醇噴鼻劑作用是消炎，不會即時消除流鼻水、打噴嚏或咳嗽等症狀，必須持續使用數天才能看到成效。

對於有患者認為部分噴鼻劑的療效更直接，鄭志文提醒，要看清楚是哪種藥物，如果是血管收縮劑，它的確可起即時反應，紓緩症狀，但只應在緊急情況下使用。

因為藥力一過，血管會再度擴張，當患者重複使用，會變得依賴血管收縮劑。吳素珊亦指出，血管收縮劑對長期鼻敏感患者可能有反效果，長期使用會製造更多分泌物，到時患者只會更辛苦，所以一定要先請教醫生。