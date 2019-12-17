信仰之作 牧師馮君藍透過攝像傳福音













留着一頭長髮，謙遜又靦腆的阿藍牧師馮君藍，是華人攝影圈極少見的牧師攝影家。他的攝影作品，傳達了靈性之美，常令觀者動容不已，他自認是100%的傳道者，卻從不以攝影家自居，拍攝對象大部份是教會的教友。

因為堅定的信仰，讓他的攝影作品深含他對聖經人物的詮釋及難以言喻的生命力，也許是這種不走在主流價值的“邊緣性”，讓他的作品獨樹一幟。

馮君藍有兩種身份，既是傳道人，也是藝術家。但謙虛的他總說自己不是什麼大師──他不會打燈，只會用最簡單的單反、標準鏡頭和膠捲拍攝他眼中的景物，及想要傳達的訊息，在同一面牆下以他所熟悉的有福堂教友塑造自己的救贖美學作品。

他作品成功的傳達了信仰令人寧靜、充實，使人堅定、圓滿的神秘力量。像這樣才華橫溢的牧師，很難想像，也曾因為婚姻風暴，差點走上絕路。看似瀟灑的他，卻是各種辛酸淬煉而成的。

1961年出生於香港的馮君藍，父親是在柬埔寨長大，母親則是大馬人，他在3歲時便隨着父親到台灣嘉義開拓教會，就此在台灣落腳。雖然是在基督教家庭中長大，但當年小小年紀的他對信仰的感覺卻是懵懂的。

在馮君藍眼中，父親很特別，每天都很忙，關心別人遠超過關心自己的孩子，對孩子的要求卻相對的嚴格。馮君藍自幼喜歡美術，但父親似乎不願意支持他去愛美術，因此他只能就地取材，或是用最不好的材料來創作。

馮君藍仍記得他從專校畢業時，想在畢業展上展現自己的才華，於是向父親要材料費5000元台幣，結果父親才給了他500元台幣，令他頓覺父親只關心教會，不關心他的生活，內心難過不已。

遵父遺願 做個傳道者

自高中畢業後，馮君藍便開始從事平面及廣告設計，直到1994年，父親罹患肝癌晚期，他便從台灣前往加拿大探望父親，並謹記父親臨終前對他說的話：“要兌現承諾，成為傳道人”。

父親的要求，教馮君藍苦苦掙扎了2年，最終還是遵從父親遺願，進入神學院讀神學，準備做個專職的神職人員。“在我就讀神學院後，我和家人過着三餐不繼的生活長達七八年。也就在那時起，我和相機重續前緣。

“就讀神學院時，我就決定了不再跟美術扯上關係，好好做個傳道人，但事與願違，校方得知我以前是玩設計的，又知道我略懂攝影，如此一來，因為別人的需要，我又再次和美術接觸了，擔任學院與教會活動的攝影人。”

在開始傳教時，又因為教會的事務太忙，馮君藍常逼不得已放棄心愛的旅行愛好。為了紓解鬱悶，隨手即可一拍的相機成為他轉換心情的工具。

面對陌生人 無法按快門

馮君藍的攝影作品大多與人物有關，照片也以黑白為主，這是因為他從攝影師阮義忠學習了沖洗黑白照片的技巧，他認為人像攝影容易傳達信仰訊息，所以他的作品含有他對信仰及生命的深刻體會，每個人像代表着聖經裡不同章節裡的人物。

他坦言，因為天性害羞，面對陌生人他無法按下快門，大約在7年前，他才敢藉拍攝非常熟悉的教會成員來傳達他的人生觀及世界觀。

身為傳道者，馮君藍的日常工作忙碌，每天須和教會的兄弟姐妹分享信仰，講解聖經，每月裡只有一天的空閒時間可以做他愛做的攝影，10年下來，有達150張作品都是同一個主題的，每張都具有時間醞釀出的厚度。

配備很簡單 自認非大師

由於馮君藍的作品既傳達了信仰，又帶出了人生觀，讓人印象深刻，為此很多人都稱他為大師，甚至一些攝影大師也讚揚其作品有深度之餘又能起着正面的影響，但他卻不這麼認為。

“我從來不把自己當成攝影師或是藝術家，我非常清楚我人生中唯一的工作是牧師，別人也叫我阿藍牧師，這是我的身份，也是我所做一切的歸屬。”

馮君藍說他只是個業餘攝影師，他的攝影配備也簡單：一台用了20年的相機、一個標準鏡頭、一塊反光板、一條遮光的黑布，和一扇允許光進入的大窗去製造豐富、溫婉、柔和的光影，而信仰，讓這些照片變得沉靜。

“基本上，我們怎麼相信，就決定了我們會看到什麼。雖然誰也說不清楚永恆是什麼東西，但在值得標記的時刻、享受意義的時刻，多少會觸碰‘永恆’。 ”

拍臨終人像 難忘那眼神

拍了這麼多作品，肯定有幾幅作品是令馮君藍印象深刻的，其中一張是《主的使女》，相中人是台灣原住民歌手郭曉雯，攝於離世前6天。

他說，郭曉雯在懷孕初期即發現罹患癌症，但她堅持保全胎兒而拒絕遵醫囑，最終產下一名健康女嬰。

“由於錯失最佳治療時機，癌細胞迅速擴散。”拍攝時，由於癌細胞已在她體內轉移，並入侵腦部，使得曉雯的視覺與聽覺嚴重減損。“也許是因為和生死拔河，加上注射嗎啡止痛的影響，在拍攝的過程中，曉雯常陷入出神的狀態。”

即使如此，郭曉雯的眼神絕不空洞，顯現出常人沒有的堅定，充滿着盼望，仿彿能穿透現世的迷霧，直達永恆的彼岸。

“她使我聯想起基督教歷史中第一名殉道者司提反，在他氣絕之際，他的眼神放光，仿彿看見天開了。郭曉雯把所剩不多的一個下午的一個小時給了我，這是一個人和另一個人生命的交付。”

做好一個人 影響身邊人

如果把攝影說成創作，會讓馮君藍內心不是很自在，因為所拍攝的對象沒有一個是他創造的，而是本來就存在。

“退一步講，我自己也沒有創造我自己，我的眼耳鼻舌身、感受能力，都是被給予的，當我觀看一個人時，和大家是在同一個基礎點上，都是在觀看，我不過是選擇了一個角度，按下快門。”

他說，攝影和佈道一樣，都是分享信仰的一種方式，我們也應在所處的現世人生裡，去盡心盡力做好一個人，以便可以影響周遭或後輩。

“相較於整個宇宙時空，我們都像灰塵一樣微小，卻仍能蒙受片刻光照，我們是具有永恆意識的有限存在，活在有限的時空、日漸頹敗的肉身與對永恆的追求之中，因此我說人是被光照的微塵。”

妻患抑鬱症 他痛不欲生

別看馮君藍經常協助他人解決問題，看似開朗的他其實也經歷過婚姻危機，甚至想過自我了結，但最終因為信仰讓他堅持下去。

馮君藍與太太戀愛10年之後才結婚，不過在小孩出生以後，太太就得了抑鬱症。

“當時不曉得什麼是抑鬱症，完全沒這個概念，就不知道她到底怎麼了。”

他說，太太患抑鬱症10年，他都不記得有多少次跪在太太面前，求她問她：“你到底想怎麼樣，你要我做什麼，我怎樣才能幫到你?”

當時的馮君藍痛不欲生，不僅太太患上抑鬱症，父親也面臨癌症末期，讓他感覺非常絕望，甚至動了自殺的念頭。

“但我和太太育有小孩，我也捨不得拋下太太，就這樣一直堅持着。”

直到他入讀神學院，攝影助他抒發了一些負面情緒，進入神學院第二年後，太太在多方的治療下也真正擺脫了抑鬱症糾纏。

他慶幸，自己因為與父親一樣走上神職道路，因此而獲得了重新觀看萬物的視角，所拍攝的作品或許也與他人較不同。