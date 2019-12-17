宴會籌獲80萬修建禮堂金 陳炳良盼新禮堂助辦活動





（雙溪大年17日訊）吉中忠順世家理事會昨晚慶祝成立79周年、宗祠落成39周年，婦女組成立20周年、青年團成立14周年暨修建禮堂籌款聯歡宴，共籌獲80萬令吉基金，但距離目標還差50萬令吉。

大會開幕人兼名譽顧問拿督斯里陳炳良說，吉中忠順世家創立初期只是一間小茅屋，隨後才購置土地興建宗祠。

“本宗祠在1979年建竣後，已39年不曾維修翻新。幾個月前，理事會擬定修建禮堂大計，希望打造一個全新及具時代感的多用途禮堂，方便宗親舉辦各種活動。”

他說，修建禮堂預計耗資130萬令吉，而他拋磚引玉先捐20萬令吉，希望藉此帶動更多宗親響應支持。

籌委會主席陳銘福希望宗親們給予支持，出錢給力，讓禮堂早日建成。

陳國祥：探討經商之道

大會主席陳國祥說，忠順世家各宗親相聚之間，互通各領域心得，廣開商路，探討經商之道，從而種下陳、鍾、羅、賴，4姓宗親在經商領域中卓越的成就，4姓宗親的專業人士也在各領域中大展所長，為社會作出貢獻。

他說，據記載，雖然忠順世家成立於1940年，但在這之前就已存在，因此年代更久遠，只是歷經日寇南侵，所有召料皆遺失，已無從考察。

“在二戰結束後，前輩宗賢將原本的小茅屋進行重修，擴建成一間較具規模的鋅板屋，即現存的舊宗祠，從此奠下忠順世家發展初基。”

另外，陳國祥希望聯邦政府主動與華總及董總對話，尋求雙贏局面，圓滿解決爪夷文教學課題。

他說，董事部對華小有巨大貢獻，不應被排擠。教育部應重新考慮讓董事部參與該課題的決策權。

出席者包括吉打州行政議員黃思敏、大年華團聯合會主席李冠霖、明修善社社長拿督巴杜卡馬興松及副社長拿督馬興中、忠順世家顧問陳樹喜及法律顧問陳運裕律師等。（SEH）