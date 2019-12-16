蒙古女郎命案 藍卡巴星促當局公正調查

（吉隆坡16日訊）民主行動黨法律局主任藍卡巴星促請執法當局，對殺害蒙古女郎阿旦杜雅案被判死刑的前特警阿茲拉在一份法定宣誓書中作出的驚人揭露，展開不偏不倚的調查。

藍卡巴星也是武吉牛汝莪區國會議員和阿旦杜雅父親沙里布的代表律師；他於今日發文告說，如果阿茲拉的指控成立，涉及者必須被繩之於法以及接受法律的制裁。

他說，雖然阿茲拉和另一名兇手西魯阿茲哈已被聯邦法院定罪，但刑事案件並沒有時效期限，只要有證據，即使過了很長一段時間，依然可以提出控告。

鑒於阿茲拉所做指控的嚴重性，卡巴星促請全國總警長丹斯里阿都哈密即刻下令向向阿茲拉錄取一份新口供，並要法定宣誓書中提及的人錄取口供，包括納吉。

阿茲拉在向聯邦法院申請檢討其死刑裁決的法定宣誓書中聲稱，是時任副首相拿督斯里納吉下令他殺死阿旦杜雅並炸毀其屍首，而納吉的親信阿都拉薩和副官慕沙副警監都對此知情。

藍卡巴星指出，阿旦杜雅的家人多年來一直要求對這起發生於2006年的謀殺案進行徹底調查，以揪出幕後主使人，其家屬認為阿茲拉和西魯並沒有殺害她的動機。

他，警方可以根據阿茲拉的法定宣誓書採取行動，無需等待報告。

他坦言，阿茲拉在其法定宣誓書中揭發的事確實令人震驚，阿旦杜雅的家屬將向聯邦法院申請在司法審核過程中旁聽。

“我們也將採取必要步驟，修改目前在沙亞南高庭正在進行的阿旦杜雅家屬的民事訴訟，以涵蓋法定宣誓書中的指控以及警方的調查結果。”

藍卡巴星說，下令謀殺阿旦杜雅的人是一個必須解開的謎團，而如今的最新發展可能是朝這個方向邁出的重要一步。

他表示，在揭露阿旦杜雅被殘酷謀殺背後的動機與幕後手，並將真正的兇手繩之以法之前，阿旦杜雅的家屬是不會善罷幹休的。