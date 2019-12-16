【蒙古女郎命案】納吉：我若如此有權又殘忍 為何希盟領袖無損傷

（吉隆坡16日訊）前首相拿督斯里納吉全盤否認，前特警阿茲拉指控他是下達殺害蒙古女郎阿旦都雅的指使者，並聲稱如果他擔任副首相時有如此大的權力及殘忍，為何他在出任首相期間，希盟的領袖全部都毫發無損？

納吉在臉書發帖反駁指，從邏輯而言，如果當時只是副首相的他如此有權、如此殘暴，可以指示殺害一名以50萬美元威脅朋友的女子，為何到了他出任首相更有權勢時，希盟的政治人物全都好好的？

他表示，他去年針對蒙古女郎阿旦都雅命案，已指示官員報警，警方也證實沒有證據顯示他與此案有關。

費解13年後才指控

他強調，另一名前特警西魯之前已宣誓指（納吉）與此案無關。

納吉感到費解，蒙古女郎阿旦都雅命案已發生了13年，從高庭、上訴庭至聯邦法庭審訊都已宣判死刑，已是5年前的事；希盟也執政19個月了，卻突然出現俄羅斯間諜的故事，指控是他指示殺害阿旦都雅，因為她是俄羅斯的間諜。

“一名被判死刑的警察，突然發表法定聲明，他的律師都對當事人的法定聲明感到驚訝。”

納吉引述網媒《今日自由大馬》訪問阿茲拉律師哈茲曼阿末的談話，但哈茲曼則聲稱，他沒協助準備這份法定聲明，並指他與阿茲拉最後一次見面是2、3年前的事了。

死囚法定聲明若可信 安華被指性侵聲明呢

納吉在貼文中反問，如果要相信一名死囚的法定聲明，那是否也應該相信未來第八任首相（拿督斯里安華）被指企圖性侵前助理的法定聲明呢？

他懷疑阿茲拉發表這份法定聲明，就可成功逃過死刑。

他提出疑問，有了這份法定聲明，他的死刑是不是會被駁回或展延？

他聲稱，他被告知一馬發展公司（1MDB）及SRC國際有限公司案並沒帶來希盟想要的影嚮。

指希盟圖讓他封口

納吉說，他們的槍手表現落後，他在社交媒體上寫的東西都是根據事實及有根有據的，他在政治講座的致詞，也讓希盟難以回應或反駁。

他表示，有政治分析員認為，他所說的事實都是最尖銳的武器，導致希盟在丹絨比艾補選中慘敗。希盟現在對“一屆政府”的封號已相當恐懼。

“因此，他們須有新的陰謀來對抗及污衊我。我也獲知，希盟這個新故事，可逮捕及將我送入監獄開啓了直通門，因為殺人案是不被允許保釋的。”

“只有這樣，我才能被希盟‘封口’。”