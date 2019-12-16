全柔10縣9遇水劫 4地區逾200人受困

（新山16日訊）柔佛州水災進一步惡化，10個縣區至今已有9個遭遇水劫，截至今日上午11時，全柔已啓動91個臨時救災中心，受影嚮家庭達2449戶，共9092名災黎。

柔州地方政府、城市和諧及環境委員會主席陳正春提供數據顯示，除了東甲縣，柔州其他縣區皆受水災影嚮，包括昔加末、豐盛港、哥打丁宜、新山、古來、笨珍、居鑾、麻坡及峇株巴轄。

其中，居鑾受影嚮的範圍較廣，目前已啓動27個救災中心，哥打丁宜則有最多災黎，截至上午11時，已有2659名災黎分別在18個救災中心。

其他縣區如昔加末情況也頗嚴重，至今已啓動24個臨時救災中心，受影嚮家庭達376戶，災黎為1433人。

2449戶9092人受災

當中，哥打丁宜縣雪上加霜的是發生班底山爆發山洪事故，導致從哥打丁宜通往豐盛港的道路，從12哩處開始皆無法通行。

由於洪水加雨水阻隔多個路段形成“孤島”，當地有4個地區逾200人受困，包括4輛巴士和50輛車也在不同路段動彈不得，正等待當局救援。

負責哥打丁宜救災任務的消拯局指揮官哈斯拉莫哈末早上向媒體表示，柔州消拯局已準備派員前往派送幹糧，並且準備尋求警方支援出動直升機，以便優先將需要醫療支援的受困者救離被水圍困的處境。