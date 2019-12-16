4青年匯款未見貨 網購限量版球鞋失6千

（吉隆坡16日訊）四名年輕人申訴，他們在11月25日至28日期間透過臉書向一名私人賣家購買限量版球鞋，在完成匯款後，賣家也按照一般程序發送包裹單號，然而，他們卻遲遲追蹤不到自己的包裹，才赫然發現賣家已把他們拉黑，四人損失逾6000令吉。

學生丘戀綺（17歲)聲稱，她11月25日在臉書上一個球鞋資訊交流群組中，看見一雙心儀的限量版球鞋，該球鞋原價逾600令吉，但在網上已炒至超過2000令吉的高價，她在帖文中也留下自己有意購買的簡短留言。

她周一在民政黨雪州公共投訴局主任林華正陪同下召開記者會說，不久，一名張姓陌生人便私訊她，表明有售賣該款球鞋，且比市價便宜許多。她原本不為所動，但對方一再把價格壓低，最終雙方同意以1365令吉成交。

隨後，事主便按張姓男子提供的銀行戶頭進行匯款，而對方也在確認收到款項後，發送一張照片，上面有快遞公司的包裹單號，表示包裹已寄出。

被賣家拉黑電話打不通

“可是就在幾個小時後，我就發現對方把我拉黑了，就連電話也打不通，這才發現自己已受騙。”

丘戀綺表示，她在同一群組發現有其他成員發帖，陳述買鞋遇到老千的經历，原來受害者不僅她一人，在該群組內共有四名受害者遭張男以同樣手法欺騙；不過，由於其中兩人需要上學，因此無法出席今早的記者會。

另一名受害者魏嘉焌則披露，他也同樣收到張男私訊，對方還附上球鞋照片，球鞋旁還有一張寫有張男名字的字條，證明他的確擁有這雙鞋，而並非從網絡截圖得來，增加了可信度。

他匯款了1450令吉後，張男同樣發送了包裹追蹤號，但等了一天仍無法追蹤到包裹，他就知道自己受騙了，而對方也已將他拉黑。

魏嘉焌表示，所有受害者都是在11月25日至28日期間被騙，如今大家都已無法聯絡上張男，相信他是在一次過騙了多人後就銷聲匿跡，受害者恐怕不只四人。

他們提及，張男的臉書帳號有超過1000名朋友，開設臉書已三年，不像是假帳號，讓他們卸下心房，而他們也曾提出要面交，但對方表明自己人在砂拉越念書，與臉書上的個人簡介信息一致，讓他們更不疑有詐。

警快速凍結賬戶 疑是錢驢戶頭

雪州公共投訴局主任林華正說，事主在發現上當受騙後，已向警方投報，而警方也已在24小時內聯系銀行凍結了有關的銀行賬戶，不排除這是一個錢驢戶口。

他說，警方如今正嚴打錢驢賬戶，一旦發現有人將銀行賬戶租借給第三者使用，就會援引《防範罪案法令》（POCA）採取逮捕行動，將涉事者提控上庭。

他也提醒，在網絡上購物切勿貪圖便宜，原價超過2000令吉的物品半價出售肯定就是騙局，若要網購也最好選擇機制完善的網購平台，保障自身利益。

出席記者會的尚包括兩名事主的友人陳子翔（25歲）。