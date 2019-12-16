​臉書留言“做錯了事” 剛清阿窿債 女子跳樓死







（巴生16日訊）一名二十餘歲華裔女子曾於上個月面對借貸問題，並在社會工作者陳彼德協助下，已在幾天前還清債務，沒想到她卻在臉書寫下遺書，形容自己做錯了事，傷害身邊關心她的人，包括無法孝順父母，唯有選擇逃避一切，今天被發現墜死在巴生某廣場建築外面，母親接獲噩耗趕往現場認屍時哀痛淚崩。

這宗墜樓案是於今午12時發生，死者為姓邱女子，生前在廣場一間酒家任書記。巴生北區警區主任努魯胡說，警方已針對墜樓案展開調查。

期望來世聽話懂事

這名邱姓女子除了在臉書寫下遺書形容自己做錯事，也向家人及朋友道別，並期望自己來世可以成為一個聽話懂事的孩子。

由於死者在臉書寫下這封遺書，令許多朋友大為錯愕，並詢問“怎麼了？”，沒料到最後選擇輕生，接獲死訊的臉書朋友過後也在死者臉書上哀悼。

另外，社會工作者陳彼得受詢時說，女死者曾在上個月因欠下債務而登門求助。在他極力的斡旋下，債務已妥善處理。

他披露，前幾天還與她保持聯系，當時他詢問對方是否有人前來打擾，死者稱沒有，而且他還勸死者以後不要再向阿窿借貸，沒有想到今午就傳出噩耗。

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