大馬政府起訴高盛3子公司案 2刑事起訴准移高庭審

（吉隆坡16日訊）大馬政府起訴高盛集團旗下3家子公司，指控這些公司在一馬發展公司（1MDB）發行65億美元債券事件上誤導投資者一案，高庭今日批準把其中兩項刑事起訴，即對高盛國際及高盛（亞洲）的起訴由推事庭移交到高庭審理。

主控官諾麗娜副檢察司在案件管理時，向高庭法官莫哈末再尼聲稱，上述3家子公司分別是高盛國際、高盛（亞洲）及高盛（新加坡）。

她提到，針對高盛國際及高盛（亞洲）的起訴，已完成了所有移交高庭程序。

高盛集團代表律師鄭寶德則表示，該公司並不反對案件移交到高庭審理。

莫哈末再尼批準將此案件移交高庭審理。

另一名主控官扎基副檢察司則說，有關對高盛（新加坡）的起訴，則因尚有控狀未列入在原先的刑事起訴中，因此需重新發出訴狀，暫未能移交高庭，要求法庭另擇日期進行案件管理。

莫哈末再尼較後擇定，本月26日為上述3項刑事起訴進行案件管理。

希盟政府是在2018年5月執政後，即對高盛集團旗下3個單位展開刑事起訴，指控這3個單位誤導投資者，在1MDB基金發行總額65億美元債券的事件上，作出不屬實的陳述及省略關鍵實際情況。

總檢察署在今年8月9日發表文告提到，正式向美國高盛集團的3家子公司的17名現任和前任董事提出刑事訴訟，這3家子公司分別是高盛國際、高盛（亞洲）及高盛（新加坡）。

總檢察長丹斯里湯米湯姆斯，則在去年12月17日及19日提控高盛的主要職員萊斯納與黃宗華、1MDB的盧愛璇和富商劉特佐，罪名是涉嫌以虛假或誤導性的陳述來委托和唆使，以欺騙大馬政府及1MDB發行的3項總額65億美元（約270億令吉）債券的購買者，而這些債券皆由高盛集團安排及承銷。