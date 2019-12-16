民眾對戀童癖醒覺提高 玻總警長：有助揪出罪犯

（加央16日訊）玻璃市總警長拿督蘇麗娜說，民眾對戀童癖相關罪案的醒覺度日益提高，有助警方將性罪犯繩之以法。

她說，以往多數受害者的父母和家人因怕家醜外揚而選擇保持沉默，許多罪犯得以逍遙法外。

她告訴《馬新社》，這類案件近幾年來與日俱增，民眾開始意識到這些罪犯須加以嚴懲。

“警方接獲玻州的戀童癖案件相較去年增加38%，顯示民眾不再害怕或羞於向警方投報。”

蘇麗娜指出，《2017年兒童性罪案法令》放寬對輔助證據的要求，為民眾打開將性罪犯繩之以法，為兒童受害者討回公道的方便之門。

“投報者在檢舉性罪犯時，無需出示證人或佐證文件或視頻。”

她說，根據法令，受害者可在受到保護的情況下錄口供，即通過錄影，因為多數受害者都面對精神創傷及無法說話。

蘇麗娜說，警方會通過刑事調查部性罪案、虐待兒童及家庭暴力調查組（D11）派出專家為受害者提供心理輔導，協助受害者講述遭遇。

她說，D11組也通過宣導講座向民眾灌輸防範兒童性罪案的觀念。

“當中包括灌輸家長如何與孩子保持一定的安全距離，以免產生性侵元素。”

“監護人若不當觸摸孩子，即便是出於愛的名義，也將受到法律對付。”

隱瞞不報也有罪

她指出，隱瞞兒童性罪案不報的家長也會受到法律對付。

蘇麗娜說，警方很難鑒定戀童癖者或性罪犯，因為往往擁有這類心理傾向者，外表與常人無異。

根據之前的案例來看，警方只有當發生非禮兒童案件，才能發現他們的罪行。

她說，戀童癖者所犯罪行通常有雞姦、性侵13歲以下兒童、把兒童當作洩欲工具及性虐待。