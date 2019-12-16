確認信移交拉曼信托基金 財長:4000萬已過賬

（吉隆坡16日訊）在財政部長林冠英的見證下，財政部國家預算案辦公室主任佐翰，移交4000萬令吉撥款的確認信予拉曼校友教育信托基金會（TAA-ETF）。
林冠英說，4000萬令吉已經過賬，因此這筆錢如今已匯入信托基金會戶頭。
他也放話要馬華勿再“咬文嚼字”，因為加上2020年財政預算案批準的550萬令吉，希盟撥出了4550萬令吉，比國陣政府的3000萬令吉還要多。
也是行動黨秘書長的林冠英今日在隆雪華堂與拉曼校友總會召開記者會時說，他希望這筆4000萬令吉撥款能造福拉大學生及校方本身，而且是在毫無政治干預的情況下。
無意關閉或政治干預 4000萬必須用於拉曼 林冠英較後也發文告指出，移交4000萬令吉予TAA-ETF證明了政府無意關閉或政治干預拉大，惟希望透過公款與政黨控制的教育機構分離的做法，確保拉大學受惠。 “有關4000萬令吉的撥款必須用於學生和拉大身上，並遵守職權範圍條款。” 他說，希盟政府為4000萬令吉撥款設定了職務範圍條款，有關條款與前朝政府設定的職責範圍相似，即拉大不應與任何政黨有所掛鉤或捆綁在一起。 “遺憾的是，前朝政府設定職責範圍從未得到遵守，因為馬華並不願放棄對拉大的政治控制，拉大信托委員局的成員清一色都是馬華的前領袖，就是證明。” “拉大校友總會涵蓋了拉大畢業生，他們在商界及各專業領域都有傑出成就的成功人士，但他們願義務為惠及母校拉大及學生的福祉，他們的舉措不但沒有獲得應有的贊許，反而遭受不公指責，污衊他們為現任政府的工具，無視於這群校友中不少也是馬華的終生黨員。” “現任政府願意將4000萬令吉的撥款撥給涵蓋馬華終生黨員的校友會，證明我們因此事要剿滅馬華的謊言不攻自破。” 林冠英也說，拉大校方領導層無法遵守所設下的職權範圍條款，那就是不可以與任何政黨掛鉤及50%的信托委員局成員必須是非馬華的獨立成員。“就讓我們給TAA-ETF一個機會，展現如何根據法規之下操作一個沒有政治領袖牽涉的基金會，唯有這樣，人民才能裁斷依法行事的組織，能否比違反法規的拉大信托委員局表現得更好。” 是否須國會追加撥款 財長：明年再說 針對在宣布2020年財政預算案後，才宣布撥出4000萬令吉給拉大校友總會基金會，明年是否須在國會追加撥款，林冠英回應“明年再說”。 他在記者會上被問到，作為財長的他是否需要在明年國會3月複會時，提呈附加供應法令追加這筆4000萬令吉的撥款。 林冠英只是簡單回應說：“明年的事，明年再討論，好不好？總而言之，錢已經過（賬）了。” 指與董教總私下聯繫 “不知為什麼會公開” 林冠英指出，他與董教總聯系並安排會面，其實只是想與他們進行私下討論，他不知道為什麼會“突然”被公諸於世。 “其實這是私下討論，我也不知為什麼會公開。” 另外，他強調，自從新政府上台，已經批準在董教總方面獲得稅務豁免，而獨中也史無前例的在去年及今年的財政預算案獲得政府撥款；而董總早前也面對涉及社團註冊局的問題時，政府也協助處理及解決。“所以在這方面有這些改變，以前沒有看到的，當然我們時常（與董教總）有這種交談，但平時這種交談是私下交流，我也不知道為什麼突然間，他就說要公布給報館。” 詢及會否討論明年4年級馬來文課教導爪夷文單元課題時，林冠英說：“我們就等他們的反（回）應。” 昨日，董總主席陳大錦透露，林冠英致電董總署理主席拿督陳友信安排會面，惟他以尚未與教總主席拿督王超群減免討論為由，拒絕透露任何細節。 至於雪隆華小董事部入稟法庭，欲挑戰教育部在華淡小推行爪夷文單元教學是否違憲的課題，林冠英回應說：“這是他們的權利。” 今日出席記者會的還包括國內貿易及消費人事務部副部長張健仁及行動黨甲洞區國會議員林立迎等人。 獎助學金方式發放 葉國煌：善用4000萬 拉曼大學學院校友總會（TAA）會長拿督葉國煌表示，拉曼校友教育信托基金會（TAA-ETF）日前獲大馬公司委員會（SSM）批準成立，在得到政府4000萬令吉的撥款後，將善用這筆款項，以獎助學金的方式發放予該校學生。 他表示，該會經過約一年積極爭取政府對拉曼進行常年例行撥款，但遺憾的是這努力竟引發馬華消費拉曼和拉曼生的政治伎倆宣傳，扭曲拉曼校友總會希望扮演各造溝通橋梁的角色。 他也指出，校友會對於一些政客對校友總會領導人進行不必要的人身攻擊感到失望。 他在會上公布拉曼校友教育信托基金會的成員將來自校友總會代表、傑出拉曼校友及社會賢達或華人社團代表。 另外，他也表示，信托委員局（BOT）也將有9名成員，在拉曼前校長兼校友總會榮譽顧問拿督陳澤卻博士的帶領下以具有公信力、透明化、問責制及專業化的方式管理拉曼校友教育信托基金會。 “這些成員都是新委任的成員，除了專業，也是獨立成員。我們不要跟隨另一個基金（拉曼教育基金會）的不良示範，黨派領袖也是基金會信托委員局的主席，這是不正確的。” 他也表示，基於他是校友總會會長，因此不適合擔任信托委員局的主席，所以他與校友會署理會長拿督曾華健在該局中的身份為非獨立成員。 拉曼校友教育信托基金會及信托委員局成員的名單將會依法規呈交至大馬公司委員會批準。 至於獎助學金的申請資格為何，陳澤卻表示，校方過去都會有10%的行政費是用做獎助學金發放，因此已制定了一套篩選標準，而信托委員局只需依據校方過往受理獎助學金的方式進行篩選。 拉曼校友教育信托基金會（TAA-ETF）成員 校友總會代表 1.葉國煌（會長） 2.曾華健（署理會長） 3.陳細睦（副會長） 4.林國榮（副會長） 5.張順福（副會長） 傑出拉曼校友（3名待委任) 1.丹斯里蘇添來 2.余永平 社會賢達或華社代表（1名待委任） 1.丹斯里林景清 2.丹斯里楊元慶 3.拿督江華強 4.拿督李光森 信托委員局 獨立成員 1.陳澤卻（主席） 2.丹斯里林偉才博士 3.丹斯里吳明璋 4.拿督黃美錦律師 5.財政部代表（待委任） 6.學生代表（待委任） 非獨立成員（1名待委任） 1.葉國煌 2.曾華健 仍待內閣商榷 沒取消收購4大道 林冠英否認內閣已同意取消收購金務大（GAMUDA）旗下4條大道的計劃。反之，他說，內閣會繼續討論這項計劃。 “內閣是否已做出最後決定拒絕這個建議，其實我們在討論中，最終還要交給內閣做最後決定。” “部長有自己的想法是正常的，包括我在這個課題上也有自己的個人看法。” 他今日出席拉曼校友教育信托基金會舉行的記者會上，受詢內閣是否已針對收購4條在雪隆區，由金務大擁有的高速大道作最後決定，即取消收購計劃，作出回應。 “針對過路費課題，在我們希盟大選宣言，我們已經宣布要一步一步減低過路費，當然除了南北大道，還有在吉隆坡的4條大道。” 林冠英指出，他的個人看法是認同國庫控股和公積金局所作出的建議，應該由政府來購買。 “這是為了符合3個主要條件，即減低過路費、不增加國家債務，還有不能動用政府撥款來挽救。” “這3個重點需要符合政府要實現的核心原則，利潤不能夠私營化，損失不能公眾化。” “這個和前朝不一樣，他們是利潤私營化，損失公眾化。”
無意關閉或政治干預 4000萬必須用於拉曼
林冠英較後也發文告指出，移交4000萬令吉予TAA-ETF證明了政府無意關閉或政治干預拉大，惟希望透過公款與政黨控制的教育機構分離的做法，確保拉大學受惠。
“有關4000萬令吉的撥款必須用於學生和拉大身上，並遵守職權範圍條款。”
他說，希盟政府為4000萬令吉撥款設定了職務範圍條款，有關條款與前朝政府設定的職責範圍相似，即拉大不應與任何政黨有所掛鉤或捆綁在一起。
“遺憾的是，前朝政府設定職責範圍從未得到遵守，因為馬華並不願放棄對拉大的政治控制，拉大信托委員局的成員清一色都是馬華的前領袖，就是證明。”
“拉大校友總會涵蓋了拉大畢業生，他們在商界及各專業領域都有傑出成就的成功人士，但他們願義務為惠及母校拉大及學生的福祉，他們的舉措不但沒有獲得應有的贊許，反而遭受不公指責，污衊他們為現任政府的工具，無視於這群校友中不少也是馬華的終生黨員。”
“現任政府願意將4000萬令吉的撥款撥給涵蓋馬華終生黨員的校友會，證明我們因此事要剿滅馬華的謊言不攻自破。”
林冠英也說，拉大校方領導層無法遵守所設下的職權範圍條款，那就是不可以與任何政黨掛鉤及50%的信托委員局成員必須是非馬華的獨立成員。“就讓我們給TAA-ETF一個機會，展現如何根據法規之下操作一個沒有政治領袖牽涉的基金會，唯有這樣，人民才能裁斷依法行事的組織，能否比違反法規的拉大信托委員局表現得更好。”
是否須國會追加撥款 財長：明年再說
針對在宣布2020年財政預算案後，才宣布撥出4000萬令吉給拉大校友總會基金會，明年是否須在國會追加撥款，林冠英回應“明年再說”。
他在記者會上被問到，作為財長的他是否需要在明年國會3月複會時，提呈附加供應法令追加這筆4000萬令吉的撥款。
林冠英只是簡單回應說：“明年的事，明年再討論，好不好？總而言之，錢已經過（賬）了。”
指與董教總私下聯繫 “不知為什麼會公開”
林冠英指出，他與董教總聯系並安排會面，其實只是想與他們進行私下討論，他不知道為什麼會“突然”被公諸於世。
“其實這是私下討論，我也不知為什麼會公開。”
另外，他強調，自從新政府上台，已經批準在董教總方面獲得稅務豁免，而獨中也史無前例的在去年及今年的財政預算案獲得政府撥款；而董總早前也面對涉及社團註冊局的問題時，政府也協助處理及解決。“所以在這方面有這些改變，以前沒有看到的，當然我們時常（與董教總）有這種交談，但平時這種交談是私下交流，我也不知道為什麼突然間，他就說要公布給報館。”
詢及會否討論明年4年級馬來文課教導爪夷文單元課題時，林冠英說：“我們就等他們的反（回）應。”
昨日，董總主席陳大錦透露，林冠英致電董總署理主席拿督陳友信安排會面，惟他以尚未與教總主席拿督王超群減免討論為由，拒絕透露任何細節。
至於雪隆華小董事部入稟法庭，欲挑戰教育部在華淡小推行爪夷文單元教學是否違憲的課題，林冠英回應說：“這是他們的權利。”
今日出席記者會的還包括國內貿易及消費人事務部副部長張健仁及行動黨甲洞區國會議員林立迎等人。
獎助學金方式發放 葉國煌：善用4000萬
拉曼大學學院校友總會（TAA）會長拿督葉國煌表示，拉曼校友教育信托基金會（TAA-ETF）日前獲大馬公司委員會（SSM）批準成立，在得到政府4000萬令吉的撥款後，將善用這筆款項，以獎助學金的方式發放予該校學生。
他表示，該會經過約一年積極爭取政府對拉曼進行常年例行撥款，但遺憾的是這努力竟引發馬華消費拉曼和拉曼生的政治伎倆宣傳，扭曲拉曼校友總會希望扮演各造溝通橋梁的角色。
他也指出，校友會對於一些政客對校友總會領導人進行不必要的人身攻擊感到失望。
他在會上公布拉曼校友教育信托基金會的成員將來自校友總會代表、傑出拉曼校友及社會賢達或華人社團代表。
另外，他也表示，信托委員局（BOT）也將有9名成員，在拉曼前校長兼校友總會榮譽顧問拿督陳澤卻博士的帶領下以具有公信力、透明化、問責制及專業化的方式管理拉曼校友教育信托基金會。
“這些成員都是新委任的成員，除了專業，也是獨立成員。我們不要跟隨另一個基金（拉曼教育基金會）的不良示範，黨派領袖也是基金會信托委員局的主席，這是不正確的。”
他也表示，基於他是校友總會會長，因此不適合擔任信托委員局的主席，所以他與校友會署理會長拿督曾華健在該局中的身份為非獨立成員。
拉曼校友教育信托基金會及信托委員局成員的名單將會依法規呈交至大馬公司委員會批準。
至於獎助學金的申請資格為何，陳澤卻表示，校方過去都會有10%的行政費是用做獎助學金發放，因此已制定了一套篩選標準，而信托委員局只需依據校方過往受理獎助學金的方式進行篩選。
拉曼校友教育信托基金會（TAA-ETF）成員
校友總會代表
1.葉國煌（會長）
2.曾華健（署理會長）
3.陳細睦（副會長）
4.林國榮（副會長）
5.張順福（副會長）
傑出拉曼校友（3名待委任)
1.丹斯里蘇添來
2.余永平
社會賢達或華社代表（1名待委任）
1.丹斯里林景清
2.丹斯里楊元慶
3.拿督江華強
4.拿督李光森
信托委員局
獨立成員
1.陳澤卻（主席）
2.丹斯里林偉才博士
3.丹斯里吳明璋
4.拿督黃美錦律師
5.財政部代表（待委任）
6.學生代表（待委任）
非獨立成員（1名待委任）
1.葉國煌
2.曾華健
仍待內閣商榷 沒取消收購4大道
林冠英否認內閣已同意取消收購金務大（GAMUDA）旗下4條大道的計劃。反之，他說，內閣會繼續討論這項計劃。
“內閣是否已做出最後決定拒絕這個建議，其實我們在討論中，最終還要交給內閣做最後決定。”
“部長有自己的想法是正常的，包括我在這個課題上也有自己的個人看法。”
他今日出席拉曼校友教育信托基金會舉行的記者會上，受詢內閣是否已針對收購4條在雪隆區，由金務大擁有的高速大道作最後決定，即取消收購計劃，作出回應。
“針對過路費課題，在我們希盟大選宣言，我們已經宣布要一步一步減低過路費，當然除了南北大道，還有在吉隆坡的4條大道。”
林冠英指出，他的個人看法是認同國庫控股和公積金局所作出的建議，應該由政府來購買。
“這是為了符合3個主要條件，即減低過路費、不增加國家債務，還有不能動用政府撥款來挽救。”
“這3個重點需要符合政府要實現的核心原則，利潤不能夠私營化，損失不能公眾化。”
“這個和前朝不一樣，他們是利潤私營化，損失公眾化。”