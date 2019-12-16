確認信移交拉曼信托基金 財長:4000萬已過賬





（吉隆坡16日訊）在財政部長林冠英的見證下，財政部國家預算案辦公室主任佐翰，移交4000萬令吉撥款的確認信予拉曼校友教育信托基金會（TAA-ETF）。

林冠英說，4000萬令吉已經過賬，因此這筆錢如今已匯入信托基金會戶頭。

他也放話要馬華勿再“咬文嚼字”，因為加上2020年財政預算案批準的550萬令吉，希盟撥出了4550萬令吉，比國陣政府的3000萬令吉還要多。

也是行動黨秘書長的林冠英今日在隆雪華堂與拉曼校友總會召開記者會時說，他希望這筆4000萬令吉撥款能造福拉大學生及校方本身，而且是在毫無政治干預的情況下。