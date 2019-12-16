新海峽時報集團（NSTP）裁員 約543名員工3月失業。

（吉隆坡16日訊）新海峽時報集團（NSTP）面臨大裁員，約有543名員工將在3月12日失業。

新海峽時報集團全國新聞從業員工會主席法拉在聲明中指出，543裁員名單中包括新海峽時報、每日新聞及每日都會等3家印刷媒體的員工。

她向《今日自由大馬》說，除了裁員外，全國14個分社將合並剩5個分社，包括東海岸（整並彭亨、吉蘭丹及登嘉樓）、北馬（檳城、吉打、怡保及玻璃市）、南馬（柔佛、森美蘭及馬六甲）。莎亞南和布城也將被合並，而沙巴和砂拉越的分社維持，不會被整並。

國內最大的媒體集團——首要媒體（Media Prima Bhd）上周就爆出有新一波的“裁員潮”。

當時有職員說，員工如今都提不起勁工作，而且也抨擊管理層是導致集團債台高築的禍首。

“盡管有許多廣告平台可以為公司賺錢，但他們無法帶來任何實質性收入。”

這名入職5年的員工補充，除了解僱員工外，他們不知道公司做了什麼。

較早前，大馬半島職工會新海峽時報分會透露，首要媒體集團將於2020年首季裁員。

該分會當時發文告指出，首要媒體集團管理層是於周五下午5時告知有關決定。

“有關裁員的目的是鑒於公司目前的財務狀況，以重組所有首要媒體旗下的公司。這次裁員將根據後進先離（Last In First Out，簡稱LIFO）的原則，而遣散費將根據各自合約進行賠償。”

首要媒體自2016年面臨虧損，該集團旗下有4個免費電視台及3家報章，電視台方面計有第3電視台（TV3）、ntv7、八度空間（8TV）及TV9；印刷媒體則有《新海峽時報》。