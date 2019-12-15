檳同樂會大旗鼓龍獅遊行 大雨澆不滅隊員熱情

（檳城15日訊）首度由賽格威電動平衡車（Segway Electric Scooter）領隊的檳城同樂會大旗鼓及龍獅遊行，今晚在大雨中進行，遊行隊员的兴致絲毫沒受雨水影響。

遊行隊伍從柑仔園大草場開步至萊特街，參與活動的36支隊伍沿途展开精彩演出，吸市民及遊客夾道觀賞。

今年的檳州同樂會大旗鼓龍獅遊行是由檳州旅遊委員會主辦，檳城武術龍獅總會和檳州大旗鼓公會協辦，遊行隊伍於傍晚7時30分從柑仔園草場出發，經過柑仔園並於晚間約9時30分抵達萊特街。

檳州首席部長曹觀友說，大旗鼓是檳城特有的道地文化，這項慶典除提供平台讓本地人同歡共慶，也讓外國遊客深入了解大旗鼓文化。

“大旗鼓是個極巨挑戰的文化表演，表演者必須扛著大旗一边遊行一边表演，且必須保持平衡，盡顯獨特的文化魅力。”

他希望檳州人民能对這場表演引以為傲，並了解和學習自身的優良傳統文化，以便為檳城‘代言’，將檳城推廣到全世界。

曹觀友今晚在相關活動上致詞時指出，這場由36隊组成的大遊行吸引超過1萬名國內外人士的观賞，希望大家能享受这美好气氛。

檳州旅遊發展、古蹟、文化及藝術委員會主席楊順興說，縱然今年的檳城同樂會大旗鼓及龍獅遊行與去年一樣遇上陣雨，但並沒影響參與遊行隊伍推廣文化的精神。

他指出，檳城同樂會大旗鼓及龍獅遊行源自於1905年，而依據地道福建方言的詮釋“ Chingay”一詞源，乃是意指“原始藝術”。

“然而，時至今日Chingay Parade已成了檳島的代名詞，更是深深的吸引了國內外遊客及本地人的一種文化藝術表演。”

他說，这也是州政府為促進州內藝術及旅遊業所做的努力之一，並希望透過這類活動帶給人們豐富的文化和藝術气息。