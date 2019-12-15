李文材：爲外籍童注射疫苗 間接保護我國兒童

（沙登15日訊）衛生部副部長李文材披露，該部給予外籍兒童註射疫苗的舉動不僅保護外籍兒童，也間接在保護我國的兒童。

他在博特拉大學出席“糖尿病日X心髒複蘇”活動後，針對衛生總監拿督諾希山說將為外籍人士註射疫苗一事說明，該部已給予有小兒麻痹癥病例的周邊區域註射疫苗，同時建議疫苗註射應包括一些熱點區域。

他表示，該部與其他機構包括菲律賓政府及聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，以取得更便宜疫苗接種藥物，讓沙巴州所有兒童都有接種疫苗，不論他們是否有證件。

“根據數據顯示，近100%的大馬兒童都接受疫苗接種，但外籍人士的疫苗接種人數較少，因此後者具較高的風險。”

針對外籍人士註射疫苗徵收的費用一事，李文材強調，若有病例發生，外籍人士註射疫苗屬疫情管理，一般上不會被徵收費用，但若是一般情況，外籍人士將被徵收80令吉。

上述政策已在數年前制定，該部有必要探討及重新檢視。

談到那些不願讓孩子註射疫苗的家長的問題，他則表明，問題至今已獲改善，因所有疫苗接種的數據皆超過95%，包括德國麻疹。部分疫苗早前尚未達95%疫苗接種，經政府努力講解有關疫苗事宜後，民眾已理解接種疫苗的必要性。

他強調，該部會持續灌輸民眾有關疫苗的正確知識及疫苗的安全性。

隨著證實在沙巴鬥亞蘭發生的小兒麻痺癥病毒源自菲律賓後，李文材直言，會否過濾入境我國的菲律賓人一事尚未有相關政策，該部會將焦點放在沙巴州的小孩，希望所有小孩都接受小兒麻痹癥疫苗的保護。

詢及牙醫系畢業生過多的問題，副部長回應說，雖然衛生部的空缺有限，無法吸納所有牙醫系畢業生，但私人界仍有需求及許多空間。

“我國牙醫與人口比例尚未達目標，實習完畢的牙醫系畢業生可往私人界發展。”