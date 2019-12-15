【林連玉被裭奪公民權華社心結】說好的平反 希盟不回應訴求 基金會抨政治失憶







（吉隆坡15日讯）林连玉 基金会主席刘志文以不点名方式，指昔日誓言主张平反林连玉先生的两个反对党如今已华丽转身，成了希盟两个最大执政成员党，在执政 一年半后却患上“政治失忆症”，从不曾对平反林连玉的诉求给予回应。

他在出席林連玉基金“文化資產保存基金”午宴時提醒希盟政府，“但願希盟政府好自為之。”

他表示，平反林連玉並非只意味針對林先生個人榮辱的糾錯行動。它更意味政府展現與昔日實施的民族文教歧視政策的切割，標榜著各民族文化教育權益，從此享有平等地位的標志性決策。

他提到，兩年後將是林連玉先生被裭奪公民權的60周年，促政府平反林連玉的冤案，還林連玉本來的愛國面目。

斥張念群罔顧對話結果

此外，針對爪夷文課題，劉志文認為，教育部副部長張念群已罔顧與華團對話的結果，發布的國文課本認識爪夷文單元行政指南違反了會談精神。

他批評教育部議決若華淡小只要有超過51%家長贊成，學校即可通過實行爪夷文教學的決定。

他聲稱，若依據張念群的論述，多數家長若對董事部不高興，覺得董事部沒為學校作出貢獻，是否家長可撤換董事？

“這是不負責任且沒承擔的決定，影嚮華教的历史發展，讓人擔憂我國華教未來的前景。”

代表華教華團 逾700人出席林連玉公祭

（吉隆坡15日訊）逾700人出席周日早舉行的“2019年林連玉公祭禮”，祭拜華教族魂林連玉，他們分別來自全國華教團體、學校、文教組織及華團。

公祭禮是在吉隆坡福建義山林連玉墓園舉行，並由林連玉基金主席劉志文主祭，陪祭者包括了董總主席陳大錦、大馬教師會總秘書陳清順、林連玉基金會顧問陳凱希及林連玉長孫林建春。

林連玉基金署理主席吳建成在公祭禮結束後聲稱，今年出席公祭禮的人數是历年來最多的，他們皆來自全國獨中及國中生，包括吉打、吉蘭丹、檳城州屬的國中。

他表示，出席人數創新紀錄，有可能是華社出自對希盟政府不承認統考文憑而產生的不滿，“改革落空，大家就以一種行動向林連玉先生投訴。”

另一方面，華教節工委會副主席姚麗芳在宣讀“2019年華教節大會公祭文”時提及，政黨輪替本以為是光明及希望降臨，國家正義可盼，華教平權可期。她說，新政權施政乏力，改革舉棋不定，經濟欲振無力，教改寸步難移，治理左右搖擺。加之種族宗教極端言論，令國人焦慮頓陷失望。她強調，林連玉先生逝世34春秋，但生前高瞻遠矚已提出國民應有的心理建設，即培養共存共榮觀念及培養以大馬為第一家鄉的觀念。

她補充，各族人民應把大馬視為第一家鄉，皆以本土利益為先，以大馬人的身份為依歸，才可共建和諧富貴之邦。

學生公祭文是由馬六甲普羅士邦國民型華文中學的學生尤可欣及李珊妮朗誦。

林連玉家屬特地從中國永春來馬出席公祭禮，包括長孫及長孫媳婦林建春及吳新茹、次孫林燿春及三孫林暉春。

其他出席者包括2019華教節工委會主席池美花、大馬中華大會堂總會副總會長拿督黃保俊、大馬永春聯合會總會長鄭瑞開、大馬華校校友會聯合會總會會長陳鵬仕、雪隆福建會館會長戴炳基、林連玉基金會顧問陳凱希、大馬教師會總秘書陳清順校長、林連玉基金會主席劉志文、尊孔獨中董事長拿督黃位寅、大馬永春美山林氏家族會會長林紀鐘、大馬福建社團聯合會副文化主任拿督陳順峰及尊孔校友會署理主席梁永傑。

陳大錦：未確定與林冠英會面時間

針對與財政部長林冠英約見一事，董總主席陳大錦表示，因尚未和教總主席拿督王超群討論，因此無法確定與林冠英會面的時間。有關與林冠英約見一事，是由董總署理主席陳友信所傳達。

詢及與林冠英見面後會有何改變時，他表明希望有改變。隨後又說，希望形式有所轉變。

他重申，董總的立場堅定，“現在要硬，過去我們希望可協調，但看起來他們沒誠意。”

詢及12月28日全國華團大會有多少團體出席時，他聲稱，各州華社反應都非常熱烈，原定新紀元大學學院的場地已不足容納，考慮另尋更寬敞的場地。

林連玉精神獎邁入32屆 第100得獎人誕生

（吉隆坡15日訊）“2019年林連玉精神獎”得主出爐，3名捍衛華教及關懷清寒學生的得獎者，包括吉隆坡的“獨中保姆”鄭桂珠、沙巴丹南崇正中學董事長張天仕及柔佛昔加末“華教火車頭”劉深淵。

活動是林連玉基金主辦，此次共收到8份來自個人的林連玉精神獎提名，他們分別來自雪蘭莪、柔佛昔加末、馬六甲、霹靂班台、吉隆坡、吉打及沙巴，當中有退休校長、商人、企業家、老師及退休人士等。

林連玉精神獎遴選委員會主任李亞遨聲稱，本屆得獎者都是身體力行的傳統華教基層工作者。

他在頒獎禮上指出，林連玉精神獎於1988年成立迄今已邁入32屆，並產生了102名得獎者。

“林連玉精神獎自成立以來，第100位得獎人已誕生，排名不分先後，他們三人其中一人便是。”

李亞遨也引述律師劉錫通的文章《設立揚善制度》，即表揚對華社有貢獻者，以策勵民族向善與向上之心。

他披露，在設立標準時，必須非常嚴肅與認真，決不能將榮銜濫發，如一些國際有名的獎金之設，組織有名望的委員會，慎重處理評審事宜，才不會降低榮銜的價值。

“劉錫通律師的要求為以後30年的林連玉精神獎工作定下基調，讓獎項在大馬華社獲得尊敬與重視。”