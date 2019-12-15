邱培棟：保留特色 研究助葡村申請列文遺







（馬六甲15日訊）甲市區國會議員邱培棟表示，馬六甲葡萄牙邨很有特色，包括語言，因此為了完善保留這個獨有的葡萄牙後裔邨落，確保不被周邊的發展計劃洪流所淘汰而失去原有特色，他將研究替馬六甲葡萄牙邨申請在憲報上頒布為文化遺產邨（Heritage Settlement）。

邱培棟昨晚為葡萄牙邨聖誕節裝飾主持亮燈儀式，並宣布撥款1萬令吉給該邨舉行聖誕節慶典。

他表示，葡萄牙邨或是葡萄牙國家外唯一的族群邨落，因此必須設法保留下來，但近期周邊展開不同的發展計劃，是否能保留這個特色文化邨，成為他最大的顧慮。

發揚葡族音樂文化

“每逢聖誕節，葡萄牙邨成為國內外市民和游客矚目的旅游聚點，更重要的是州政府必須確保永久保留這個文化邨。”

葡萄牙邨聖誕慶典委員會委員馬丁表示，該邨是在甲州博物院機構下，於1988年獲得州法案的保護及保留，但不代表該邨將永久獲得保護，若有天因為文字或生活形式逐漸現代化而失去特色的話，有關地位有可能被取消。

“所以我們盼望葡萄牙邨能像華人的三寶山一樣獲得保留，希望國會可通過在憲報上頒布。”

他提及，其實國文中的bendera、Roda、Minggu、Sabtu、Sekolah、Persiaran等單字，都源自葡萄牙文，兩種語文中有許多共同的元素，因此，葡萄牙邨後裔為能在豐富化國文上扮演角色感到光榮，也希望這可成為獲得法定永久保留的強而有力元素。

他表示，該邨將致力保留及發揚葡萄牙族群的音樂和文化表演，也努力擬定葡萄牙文詞典，以保留族群語言。