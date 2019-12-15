頭朝下跌進垃圾桶 女嬰窒息斃命

（怡保15日訊）一名女嬰昨日從睡牀上頭朝下跌進放在牀下的塑料垃圾桶，最終因窒息而斃命，警方將逮捕褓姆的女兒助查。

此事發生在兵如港一間住屋，小死者黃秝蓒在送往霹靂社區專科醫院途中不治，其遺體較後被轉入怡保蘇丹後端姑拜潤醫院（中央醫院）太平間，並於今日解剖。

根據解剖報告，女嬰是窒息而死，事發時她的頭部朝下跌入垃圾桶，以致肺部積血，心髒停頓；其身體並無任何虐待痕跡。

警扣查褓姆女兒

怡保警區主任阿斯瑪迪總監指出，死者在出生30天後，由父親送往兵如港一名華裔婦女穆斯林褓姆看顧，父親約每4個月探望女兒一次，而這名褓姆出外工作，由褓姆24歲女兒看顧。

“根據褓姆的女兒說，這名女嬰剛剛學會爬行，昨日事發前，褓姆的女兒於下午5時抱女嬰到一間房間的睡牀上睡覺，並在牀上四周置放枕頭。

“下午5時30分褓姆的女兒進房看望，情況良好無事，但在傍晚6時15分，她卻發現女嬰跌入睡牀旁邊下面的一個垃圾桶里，而跌倒時沒有發出聲音。”

阿斯瑪迪說，大和園警察局是於晚上8時接到霹靂社區專科醫院通知，指女嬰是在送往這醫院途中不治，較後受到醫院一名醫生證實已經死亡。

警方已向褓姆女兒錄取口供，而醫生在解剖遺體後表示，口供與解剖結果相符。

目前，警方援引2001年兒童法令第31(1) 條文（疏忽照顧孩子，導致孩子暴露在危險情況中）調查此案。