【槟行动党大会】爪夷文课只有三页 林冠英：学会是天才

（北海15日讯）“有关国文课本内的爪夷文单元，如今只有3页，只是让学生了解那是马来文的前身。就如中文的前身是甲骨文，我们有可能在3页内就学会甲骨文吗？不可能。所以，如果学生能从3页内就学会爪夷文，那真是天才了。”

行动党秘书长林冠英也说，有关爪夷文单元只有3页，而且只是介绍，不需要学习、学写或考试。

他今日在槟行动党代表大会上也说，丹绒比艾的补选结果，已经加剧巫统和伊斯兰党的种族和宗教极端主义，特别是在多源流母语学校课题上，他们更是极端，甚至有人呼吁关闭华校。

“此外，还有抵制穆斯林商品和生意，禁止穆斯林担任内阁部长，公开蔑视非穆斯林宗教习俗，甚至要剥夺印裔和华裔的投票权等课题出现。”

他也说，马华及国大党在华社面前讲一种话，但面对马来社会时讲另一种话，走双面人政治。

“对马来人，他们就说支持多源流母语学校介绍爪夷文，但对华社则强调反对爪夷文，更甚的是，马华在这件事上是始作俑者，在2014年时，是他们介绍爪夷文并变成强制性的。”

他说，希盟修改了过去强制性的要求，让爪夷文变成选修性质，并交由父母来决定要不要让孩子学习。

他说，华社要关注的是，马华和国大党认为他们还可粉饰伊党和巫统的种族主义和宗教极端主义政策，且仍然可得到非穆斯林和非马来人的支持。