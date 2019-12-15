【檳行動黨大會】曹觀友：已是聯邦一員 火箭有責任捍衛政策









（北海15日訊）民主行動黨檳州聯委會主席曹觀友說，現今行動黨已是檳州政府及聯邦政府的一員，除了傳達人民心聲，也有責任捍衛州政府及聯邦政府制定的政策及方案。

他說，如果相關的政策或方案，有任何不妥之處，黨員或黨領袖可通過適當管道，將人民及草根黨員的心聲，傳達至黨中央領導層進行討論。

黨員應勇於面對批評

“黨員也應該勇敢面對人民的不滿與批評，并向人民解說州政府的立場及有關方案的可行性，讓人民對相關方案，有深入了解。”

曹觀友今早出席該黨檳州聯委會2019年代表大會時說，檳州希盟陣線在全國第14屆大選的68項競選宣言，已兌現近70%，剩下的部分有些涉及聯邦政府權限，有待與聯邦政府協商后才能兌現。

曹觀友也表示，2030愿景將成為希盟及檳州政府未來10年的方向，希盟將會盡全力達標。

他說，全球經濟不景氣，檳州今年1月到9月，仍然能吸引了133億令吉的投資。

他也借此機會感謝聯邦政府，尤其是在財政部与國際貿易及工業部長的協助下，讓檳州成為外資的首選州。

會上，曹觀友也促請出席者為逝世黨員默哀一分鐘，以感謝他們生平對黨的付出。

曹觀友：穩定政權 希盟須面對許多挑戰

曹觀友說，希盟政府在執政后，必須面對許多挑戰才能穩定政權！

他說，行動黨在2008年掌權檳州后，也是在當時的首長林冠英帶領的10年里，連同國州議員、市議員及鄉管會及非政府組織，共同努力才在10年里創下佳績。

“一個新成立的聯邦政府，必須經過穩定階段，才能有效兌現競選諾言。希盟現在並非不穩定，而是在過渡時期，希盟已經在18個月內完成60%競選宣言，相信接下來的日子可以完成所有宣言。”

曹觀友也要求國州議員、市議員、鄉管會、檳州婦女及家庭發展委員會，社區巾幗部隊扮演好角色，讓檳州政府可以面對並解決各种議題及民眾的不滿。