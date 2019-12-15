【檳行動黨大會】 希盟成員黨須穩定政局 林冠英促停權力鬥爭







（北海15日訊）民主行動黨秘書長林冠英促請希盟各成員黨停止權力斗爭，同時停止持續不斷地質疑敦馬哈迪交棒給安華的相位權力轉移計劃，以致政局不穩定。

他說，敦馬哈迪已經決定在2020年11月舉行的吉隆坡亞太經濟合作會議（APEC）后進行權力轉移。

敦馬決定明年權力轉移

林冠英今早10時在北賴珍珠景酒店為檳州民主行動黨2019年常年代表大會主持開幕時稱，2020年也將會是希盟開始兌現大選宣言剩下的40%，并在2023年下屆大選前見證体制化改革。

他說，當中包括崇尚民主原則及法治、打擊貪污及建立廉洁政府、支持和平的權力轉移，還有讓大馬人在經濟、教育、工作及健康保健上擁有更好的生活水准。

“雖希盟已完成60%的大選宣言承諾，但是剩下的40%承諾，這才是人民最明顯要看到的，而且也是人民檢視我們是否還是2018年大選時他們所投選的政黨”。

林冠英表示，當了40年的反對黨，行動黨領袖仍然堅持站穩崗位接受种种考驗，以提倡改革和創造一個更美好的大馬。

“巫統為了重奪政權，與伊黨開始以种族与宗教极端來針對非馬來人及非穆斯林。”

他表示，巫伊運用危險、分裂及破坏性的方式，反對多源流學校，甚至高呼要關閉多源流小學、杯葛非穆斯林產品、禁止非穆斯林成為內閣部長、褫奪華裔与印裔投票權利。

“還有對非穆斯林的宗教習俗表現出完全的蔑視，并針對非穆斯林散布惡性謊言，而且正當化這些謊言，只因為他們是非穆斯林。”

他說，行動黨與希盟被憎恨，只因為以中庸的方式代表所有大馬人，而不是只有一個群体或宗教。

因此，林冠英希望全体領袖与黨員以過去反對黨的斗爭精神，表達對黨的愛与精忠，一起攜手打擊那些要毀滅希盟與行動黨，還有毀滅种族与宗教和諧的勢力。

遭伊黨誹謗以德報怨

“雖然我們遭伊黨誹謗，但我們以德報怨及良好施政的方式，來反擊伊黨的做法。吉蘭丹州政府先後2次向聯邦政府要求財援，以支付公務員薪水，我馬上批准1億9200万令吉貸款給該州，以讓吉蘭丹州公務員可以繼續領薪水。”

他說，行動黨沒有以更种族主義或更极端主義的方式來回擊政敵，因為他們不要像政敵那樣毫無羞恥地制造謊言。

“特別是國會反對黨領袖依斯邁沙比里撒謊清真認證的管轄權已經轉移到財政部，這都不確實的事。”

376代表出席閉門辯論

今年檳州行動黨代表大會主題為“承載民意，斗志猶新”，截至上午10時30分，已有376名代表出席。今午2時過後的大會，包括辯論環節，將一改去年的方式，以閉門方式進行。

根據大會向媒體群組發出的通知，大會是“基於要讓黨員們能更舒適的向領袖暢所欲言，因此下午時段以閉門方式進行”。

大會下午時段議程包括通過2018年代表大會紀錄、考慮與接納由州委會提呈經過稽查之2018年財政報告、考慮與接納支部提呈之提案及通過州委會提呈的提案或宣言等。

今天大會由該黨彭亨州組織秘書梁耀雯任大會議長。出席的檳州希盟各黨領袖包括公正黨檳州代主席巴迪亞、檳州誠信黨主席羅斯蘭、土著團結黨檳州秘書阿查里、檳州議長拿督劉子健及武吉淡汶區州議員吳俊益等。

僅按照課本以華文唱國歌 林冠英：請放過小學生

林冠英說，最近小學生以華語唱國歌，只是按照2014年刊印2015年使用的課本來進行課程，所以請放過這些小學生們，別把政治帶進學校。

“為何這等事情也必須要警方全面調查，但是當國歌以阿拉伯語來唱時，卻沒有被調查？”

他說，行動黨同意國歌應該以國語唱誦，既然學生是按照課本上以華文唱國歌，那只要提醒他們以後必須以國語唱誦即可，不需勞師動眾動用到警方來調查。

別把政治帶進學校

他說，有關課本也是在國陣掌權期間，批准教育局印製的。

林冠英：丹絨比艾補選結果 加劇巫伊種族極端主義

林冠英說，華社目前應該關注的事情是馬華和國大黨在粉飾伊黨和巫統的种族主義和宗教极端主義政策。

他說，丹絨比艾補選的結果，已加劇巫伊的种族與極端主義。

“特別是在多源流學校課題上，他們更极端，甚至有人呼吁關閉華文學校，還有抵制非穆斯林商品和生意、以及禁止穆斯林擔任內閣部長等”。

他說，馬華及國大黨在華社面前講一种話，面對馬來社會，講的又是另一种話。“他們面對馬來人時，說支持介紹爪夷文，但來到華社面前，卻強調反對爪夷文。”

他說，馬華是始作俑者，2014年時是馬華將介紹爪夷文的課程變成強制性，但經過希盟修改后已變選擇性。

另外，林冠英表示由國陣控制的中文媒体，并沒有突顯或發表專欄來回應那些無視聯邦憲法規定的非馬來人和非穆斯林基本權利的威脅。

“對于國陣不利的新聞他們輕描淡寫，但希盟負面新聞，他們就大做文章。這就是為什么行動黨和希盟必須依靠自己的黨機制來傳遞正确的信息，而不是依靠這些中文媒體。”

林冠英說，該黨並不是針對記者，而是不相信記者的頂頭上司編輯人員、管理層或擁有人的新聞專業，例如在1MDB這樣的熱門問題上，他們就沒有展現應有的專業精神，沒有譴責領取1MDB資金的新聞工作者團体。

“我不需要指名道姓，但你知道他們是誰，特別是那些受壟斷控制的報章。”