網上借貸騙局又一宗 承包商中招失6620元





（巴生15日訊）又一宗向網上信貸公司借貸，最終該信貸公司“化身”為老千，聯合多人角色扮演，並以假支票、假合同及欲擒故縱的手法，讓受害者一步步掉入陷阱，最終被騙走6620令吉。

巴生一名鐵工承包商鄭仁強就因而受騙，周日在武吉加埔睦鄰原則中心主席鄭長首的陪同下召開記者會揭發此事，希望以自身經歷，警惕社會大眾，避免類似案件再度發生。

鄭仁強說，他之前剛承接了一宗生意需大筆資金周轉，但礙於無法向銀行借貸，恰巧此時見到社交媒體上有信貸公司的廣告，當下便決定在網上申請借貸5萬令吉。

他表示，一名自稱是Alex的代理在本月6日下午3時聯系上他，表明若要借貸，就必須繳付一筆940令吉的手續及律師費，而且還要求他先開設一個戶頭，但需匯入5000令吉，過後才能一次性提供借款的服務。他聲稱，由於他當時手中僅有4000令吉，而Alex則表明，願意代為先墊出1000令吉。因此，他便匯進4940到戶頭內。

過了不久，又有一名自稱是Wong的經理撥電過來，指該信貸公司嘗試開出兩張支票欲過賬但卻出現跳票，原因是借款人尚未繳付印花稅，此稅務高達1680令吉。鄭仁強感到納悶的是，他原先要借貸5萬令吉，過後為了開戶頭匯入了5000令吉，所以實際上應批準的借款是5萬5000令吉，但對方開出的支票，卻多了9000令吉。

他提到，當晚9時便有銀行來電核實該支票，惟他事後相信，該自稱銀行來電者也是詐騙成員之一，用意是為了進一步讓他“信以為真”。他表示，該信貸公司較後又再來電，指公司多付了9000令吉，若一旦支票跳票，他就須再付3000令吉，不過他也可直接選擇，先匯9000令吉給信貸公司。

鄭仁強聲稱，由於這一來一往太多疑點，令他感覺已受騙，所以不再繼續匯款，但仍繼續與對方保持聯系，也沒直接拆穿他們。

他直言，前後三次匯款已被騙走6620令吉。對方雖一再說服他繼續匯款，甚至強調如今已有了他公司的資料，可阻止他向其他公司借貸，但他已不再理會對方，一直敷衍對方了事。（TKM）