獨子癌症再復發 單手媽盼籌50萬

（吉隆坡15日訊）一名46歲的母親申訴，上天在6年前無情奪走了她的左手，爾後年僅4歲的獨子又被確診患上血癌，熬過了兩年化療之路，原以為一家三口的生活會逐漸好轉，豈料孩子在今年7月癌癥再度復發，重回白色病房的日子；為母者也因單手照顧病兒，健全的右手在日前不慎拉傷多天未愈，她閉了閉眼沉重的說：“每天要照顧孩子，我根本沒時間治療；我的左手……沒打算再醫，我只要我的孩子健健康康。”

由於癌癥復發來勢洶洶，今年已10歲的徐泳樑被迫接受更強效的化療療程，加上癌癥是短時間內卷土重來，即便再次接受化療，情況也不容樂觀。因此，媽媽閔慧敏（46歲，家庭主婦）希望大眾能伸出援手，籌募50萬令吉醫藥費，讓愛兒能轉往私人醫院接受骨髓移植手術，還孩子一個健康彩色的人生。

醫院僅允親屬捐贈骨髓

據悉，政府醫院僅允許病患的直屬親屬捐贈骨髓，不接受非親屬的捐贈者，而小泳樑是家中獨子，因此要在政府醫院進行骨髓移植已確定無望；唯一的出路便是轉往梳邦再也醫療中心，並從台灣找到合適的骨髓配對進行手術。

“現在孩子是在政府醫院接受化療，但我真的很擔心，現在總要為孩子預先找好另一線生機。”

閔慧敏接受《光明日報》訪問時難過的說，兒子徐泳樑在4歲時突出現發燒不退的癥狀，從診所轉送到醫院驗血後確診為血癌初期，並展開了為期兩年的漫長化療之路。化療結束後，小泳樑也順利在7歲時恢復健康入讀小學一年級，過起快樂無憂的學生生涯。

這一切看在父母的眼中格外的寬慰和幸福，心里也期盼小泳樑能像其他小朋友般健康平安成長便已無所求，然而，命運弄人，平靜的日子僅持續了短短四年，癌魔再向他伸出爪牙，媽媽不禁撫了撫額說：“我們以為復原後一切都會變好的，現在就像是椅子都還沒坐熱，又出事了。”

她說，7月份泳樑的皮膚開始出現不尋常的紅點，恰好當時是泳樑每半年到醫院回診的日子，醫生發現癥狀後判斷這是癌癥復發的徵兆，進一步的身體檢驗證實此推測，這對徐家而言如同晴天霹靂。

從7月開始，小泳樑便被迫中斷學業，再次回到醫院進行化療，每月至少要接受一星期的密集療程，稚嫩的臉上漸漸出現蒼白病容，人也變得非常虛弱，需依靠輪椅代步，化療後的不適感更造成嘔吐、腹瀉、發燒、嘴巴潰爛等副作用，小小的身體卻承受著巨大的痛楚。

閔慧敏表示，兒子的化療會一直持續到明年2月才完成，但她擔心複發的癌癥會再反撲，最好的方式就是接受骨髓移植，才能最大程度降低復發幾率，讓兒子能過正常生活。

她披露，擔任廠工的丈夫每月薪水介於2500至3000令吉，一家四口（包括家婆）都靠這份薪水度日，實在負擔不起50萬令吉的龐大醫藥費，希望公眾能慷慨解囊，助徐家度過難關。

不敢在孩子面前掉淚

閔慧敏一度哽咽地說，看到孩子如此痛苦自己也很難過，但她不敢在孩子面前掉淚，只能躲到廁所痛哭，之後再重新套上堅強的面具激勵孩子努力抗癌，成為孩子安心的依靠。她感慨，看到孩子的堅韌和懂事，讓她有了更強的力量，兩母子相互依撐。

她聲稱，泳樑的個性開朗、活潑、健談，但自癌癥復發，他的情緒就一直很低落，彷佛很多心事藏在心中，不主動說明，只有在化療疼痛難當時才會向她哭訴，鬧著想要回家。

媽媽形容，相較起4歲那次患病，顯然泳樑這次承受的痛苦更大，副作用也更甚，而且還要忍耐每周一次接連36小時不間斷的化療，加上泳樑已長大懂得表達，難免會容易鬧情緒。

她提到，泳樑一直想要返回學校上課，事實上，兒子在6歲複原並如期進入小學後，表現都非常爭氣，在學校的成績都名列前茅，同時還是班上的班長，富有責任心，經常幫助老師，是同學們的好榜樣。

“他之前的成績雖然都不錯，但從沒拿過第一，結果今年年中考試，他拿到了全班第一名，他很開心，老師說他明年就會被編入精英班。”

不僅如此，小泳樑也是一名小小運動健將，熱愛戶外活動，在學校舉辦的運動會中也拿到名次，平日喜愛畫畫，可謂“文武雙全”，如今他被迫停課長達5個月，未來一年估計也無法重返校園，甚至也錯過了年末的學校考試，讓他感到沮喪。

“我鼓勵他先好好治療打敗病魔，告訴他關關難過關關過；我擔心他因生病荒廢學業，所以就把學校課本帶到醫院，在他精神好的時候陪他一起溫習，白天一小時，晚上一小時。”

一旦兒子出現疲態，她就會終止溫習，很多人都對她擁有無窮精力感不可思議，不旦要24小時照顧兒子，還要陪同溫習；她解釋，她想給孩子一個正面積極態度，而兒子的懂事乖巧也同樣讓她在低潮中得到很大安慰。

左手跌倒時神經受損

2014年對徐家而言是災難性的一年，當時小泳樑與婆婆同住，而閔慧敏則和丈夫在外租房，擔任公司行政人員的閔慧敏有一天放工回家，相信是因太勞累毫無預警的暈倒在地，丈夫徐慶豪正在外地打工，待回家發現昏迷不醒的妻子時，已是四天後的事。

“丈夫把我送到醫院，但那時我已倒地了四天三夜，左手在跌倒時神經受損，又沒在第一時間治療，造成永久性傷殘，經手術後仍宣告殘廢。我的左手現在只能僵直往前伸，手指長期麻痹卷縮，無法拿取物件，只能把袋子掛在前臂上。”

她憶述，自己的左手殘廢不久後，就發生兒子患上血癌的消息，她搖頭低喃：“唉，這一切都是命運……”難以用更多言語形容心中的感受。

她直言，現在只剩健全的右手照顧兒子，但不幸的是，日前她在病房照料兒子時，因一時心急不慎扯傷右手腕，看了數次中醫仍不見好轉，右手仍感疼痛。

詢及為何不在醫院接受治療時，閔慧敏苦笑說，自己根本沒時間去看醫生，每天都需形影不離守候在兒子的病榻旁，只得咬牙忍痛。

她隨後看了一眼殘廢的左手聲稱，自己如今已完全沒想要治好手部傷勢的打算，唯一的心願就是希望兒子健健康康。

“我鼓勵兒子一定要堅強，因為我怕我的雙手都殘廢了就無法再照顧他。”

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