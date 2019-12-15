張念群：設救災委會 將發指南應對學校水災





（古來15日訊）教育部副部長張念群指出，當局將繼續監督，若開學後國內仍有地區面臨水災導致一些學校未能如期開課，將會發出新的指南。

張念群說，全國各地都設有一個救災委員會，有關單位將鑒定充作救災中心的學校，並按照標準作業程序來執行。

她表示，若再過2個星期學校開課後，有學校面對水患隱憂而必須關閉，或因充作救災中心無法開課，屆時教育部就會另作安排。

張念群也是古來區國會議員，她今日是為“2019年古來國會議員兼教育部副部長張念群杯”的羽球團體賽開幕，受詢時如是披露。

可申請緊急撥款重建

詢及若有學校遇水劫遭到破壞可否獲得重建費，她說，校方可通過縣教育局及州教育局向教育部申請緊急撥款。

另外，早前致詞時，張念群提及，政府於2020年財政預算案已撥出4億5000萬令吉，供年收入未滿10萬令吉的國民申請30令吉的電子錢包，鼓勵國民使用安全性更高的電子錢包之餘，也希望借此機會刺激國內的經濟。

她說，相關措施將在明年1、2月推出，希望國民積極申請，與此同時，她也呼籲提供電子錢包系統服務的供應商，為申請者加額至50或60令吉。

“2019年古來國會議員兼教育部副部長張念群杯”羽球團體賽是由沙威邨委會首次舉辦，吸引48名各族羽球好手參與，出席者包括沙威邨長李國萍。