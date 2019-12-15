高以翔告別式 我们永远怀念你

光明日报

(台北15日讯）高以翔（Godfrey）上月27日录浙江卫视节目《追我吧》出意外猝逝，得年35岁，遗体运回台湾。高以翔告别式15日在一殡景行厅举办，早上8点举行家祭，大哥曹志杰、二哥高宇桥（曹志凯）上午6时53分捧牌位，协助移灵到告别式会场。高以翔生前的白富美女友Bella低调戴墨镜最早到，紧跟在后，神情哀伤，手上仍戴两人的戒指。黑人、范范夫妻、毛加恩、罗雯夫妻等列席家祭，现场写上“放心高飞 以翔追思会”，以白色花海布置，典雅大方。毛加恩不顾新婚禁忌，依旧赶赴灵堂，黑人、范范夫妻、艾力克斯、李咏娴夫妻、王力宏、明道、蓝钧天、聂云、连凯等人陆续前往吊唁，黑人看来一脸刚哭过，范范则不断连说：“我们很爱他。”林志玲有工作在身，则委托哥哥林志鸿到场。高以翔寿衣由爸妈亲手挑选，是他生前最常穿的舒适衣服，也准备他最爱的篮球和其他衣物品，伴他一路好走。告别式先前原本有开放亲友瞻仰遗容，但高家不希望大家过度悲伤，高妈后来决定取消此流程，希望大家能以正面温暖力量，一起送高以翔最后一程。她透过高以翔生前所属杰星表示：“请大家不要再传以翔当天伤感的文字与画面。请大家给予家属一些空间沈淀心情！”告别式结束后随即火化，长眠地在金宝山。高爸和高妈是在早上约6时50分抵达一殡，在外头高爸才戴上口罩，高妈在旁帮他整理，高妈并搀扶高爸走进一殡，高以翔父母白发人送黑发人，更显步履蹒跚；高以翔的两个哥哥于6时53分在保镖黑伞护卫下，捧高以翔的灵位下车进入告别式会场。高以翔大体刚在二哥高宇乔和杰星工作人员以及法师诵经护送下，移灵至景行厅会场进行家祭。高以翔灵堂前有不少亲友送来白兰花，其中浙江卫视送的花牌写上“痛悼以翔”被放在最前方右处显眼位置，浙江卫视也宣布永久停播《追我吧》。其他包括高以翔哥哥、经纪公司老板王钧和丘秀珠送的花牌，因花牌过多约近百放不下，工作人员称“还有3车”。数十位粉丝在摄氏6度低温下连夜守灵，在见到高的棺木移灵时都痛哭失声，不舍偶像离开。