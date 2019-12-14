陳大錦：結合各族力量 華團大會擴大至印裔

（居銮14日 讯）董总主席陈 大锦表示，董教 总于11月29日所 提呈的备忘录 并没有得到回应，也没有获得尊重，令他感 到非常遗憾。他强调，本月28日召开的全国 华团大会，将扩大至印裔同胞，结合各族力 量让教育部了解民众对爪夷文课题的坚定立場。

陳大錦今日在居鑾中華中學舉行的柔佛州華校董教聯合會特別會員大會後在記者會說，爪夷文教學課題的風波至今已有4個多月，但卻沒有因為教學指南的公布而落幕，反而引起更強烈的不滿和反彈，顯示教育部沒有誠意解決問題。

“讓家協通過問卷調查，只要51%的家長同意就能推行教學，讓重大的責任推到家長身上，是不負責任的做法。”

陳大錦認為，爪夷文教學推行與否由家長決定，不但撕裂了華小各族家長和諧與親善的關系，也邊緣化了華小董事部的權利，這是他們所不能接受的。

“董事會一直以來扮演維護華小特質和保障華小權益的角色，在華小的發展方面是不容抹殺的，爪夷文教學的指南把董事部排除在外和邊緣化董事會，無形中削弱了董事部會的功能和權利。

促教育部撤回指南

“這個案例一旦打開，華小將面對危機，將會對華小帶來沖擊，因此我們堅決反對這個指南，並希望教育部撤回指南。”

他表示，會員將全力支持華團大會，而董教總也會擴大這個大會，讓淡米爾基金和印裔同胞加入，呈現大家的力量，絕對不妥協和放棄，堅定和顯現華淡小的立場。

他認為，教育部應該把對的事情做好，提升孩子的素質最重要，通過加強馬來文學科教學來提升學生的素質，而不是像現在這樣，耗費時間去做問卷調查。

他表示，董教總也將發動董事會簽名蓋章，以表達各個華小董事會的立場。