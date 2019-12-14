陸兆福：嚴厲執法是“下策” 落實交通安全非爲罰款

（芙蓉14日訊）交通部部長陸兆福強調，政府落實各種道路安全措施並非為了“罰款”，對政府而言，嚴厲執法屬於“下策”，也是所有道路安全政策的“最後一步”做法。如果市民都能自我提升道路安全意識，政府也無需採取嚴厲執法。

“部分市民對政府採取的交通安全政策不苟同，無論自動執法系統（AES）、後座安全帶或兒童安全座椅，都和‘罰款’畫上等號。”

他認為，市民不應對於政府落實的道路安全政策過於敏感，甚至認為所有政策都與“罰款”掛鉤，對種種保障道路使用者安全的措施，抱持消極的態度。

他也認為，大城市的道路使用者，安全醒覺相對高，相反地，在不少郊外地區，許多道路使用者則缺乏安全意識。

他以摩多騎士為例，在大城市中，市民若看到摩多騎士及乘客沒有戴頭盔，會認為這是“不正常”的行為，但在郊區地帶，上述情況確實是種很普遍的行為。

“在郊區，大部分摩多騎士認為短短的路程無需戴頭盔，道路安全意識相對低，因此，政府需聯合各相關非政府組織，採取更有效果的醒覺運動。”

陸兆福是於今午在Palm Mall購物中心，為南北大道公司（PLUS）舉辦的“KLIK道路安全醒覺運動”主持開幕儀式，在台上致詞時，如此表示。

他也透露，交通部連同南北大道公司將在車禍熱點（Hotspot）落實更“對癥下藥”的應對措施，以期減少車禍及死亡車禍的發生率，其中包括霹靂州從怡保往江沙方向及森州汝來往芙蓉方向。

不過，陸兆福並未公布有關“對癥下藥”的措施，僅表示會在日後公布詳細情況。

陪同出席者包括全國職業安全及衛生機構（NIOSH）主席丹斯里李霖泰、大馬道路安全研究局（MIROS）主席拿督蘇烈星、南北大道公司行政總監拿督阿茲曼、森州各州議員及行政議員。