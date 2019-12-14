敦馬：過去有不好經驗 難保證接班人是最好

（八打靈再也14日訊）首相敦馬哈迪聲稱，他無法保證其接班人是最好的，因過去他的接班人掌權後做了其他事，他在這方面有過不好的經驗。

正在卡塔爾訪問的馬哈廸，周五在多哈論壇上被主持人詢及，公正黨主席拿督斯里安華是否是接棒的最佳人選時，如是指出。

馬哈廸在首次退位時，交由敦阿都拉接任。阿都拉辭職時，接任的拿督斯里納吉則被指是馬哈廸指定的接班人選。

至於與安華的關系時好時壞，是否曾對往事感後悔的問題，他則表明，他和安華之間的關系可謂千絲萬縷，但國家的需要比個人的感受更重要。

他直言，我們選擇忘掉過去，專註於發展這個國家，這比我們之間的爭吵更重要。

“我們有一個宏願要在2020年成為一個先進國。但不幸的是，我退位後，領導層採取不同的步驟和不同的政策。而這使到2020年宏願無法獲實現。”

“我們現在還是嘗試，只是我們把落實的時間延後到2025年至2030年。”

主持人也詢問他是否會在2020年退位時，但馬哈迪並沒正面回應，僅聲稱，他需在卸任之前糾正前朝政府留下的重大問題。

路透社之前的報道，錯誤的引述了馬哈廸的談話。錯誤的引述內容是指，馬哈迪“2020年還不會退位”，及“他不能保證何人將取代他接任首相”。

馬哈迪的新聞秘書安迪較後在Whatsapp媒體群組中給予糾正，否認馬哈迪說過上述的談話。由於許多媒體都轉載自路透社的新聞，安迪在群組給予提醒，並要求糾正。

馬哈迪之前在12月10日接受路透社專訪時強調，他必會遵守承諾讓安華接任，但明年11月以前並不會交棒。

他在訪問中解釋，大馬將在明年11月主辦亞太經濟合作論壇（APEC）峰會，因此他不會在峰會前交棒安華。他表明，承諾交棒必會這麼做，只是在APEC峰會之前，改變（國家領導人）或會出現幹擾問題。

“對我來說，我會退位，也會交棒給他。如果人民不要他，那是他們的事。無論（安華面對）任何指控，對於這個承諾，我都將做好我的本分。我做出了承諾，我就會信守承諾。”

問及到是否會在明年APEC峰會結束之後就交棒的問題，馬哈迪則回應：“到時再說。”

也是公正黨主席的安華目前面對新的性侵指控。其前助理研究員莫哈末尤索夫在12月7日突然報警，指控安華去年10月2日在吉隆坡的住處涉及非禮及企圖性侵他。

倠安華針對此事否認指控，警方至今已傳召安華和尤索夫前往錄供。