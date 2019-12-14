恐壓迫神經線失明癱瘓 主婦急需20萬除腦瘤







（吉隆坡14日訊）46歲家庭主婦患有腦瘤，急需20萬令吉手術費，一旦腫瘤繼續變大就會壓迫到腦神經線，恐造成永久失明或身體癱瘓，後果不堪設想，籲請公眾慷慨解囊助她度過難關。

陳佩詩（46歲）今日在晨光愛心隊隊長李傑文陪同下召開記者會說，她的身體狀況向來良好，直至今年10月18日突然感覺左腿抽筋，難以行走，經針灸治療後，抽筋的情況雖舒緩，但返家後左腿卻開始不受控制抽動，每隔10秒鐘左腳就會自行往前踢。

為此，她於同月21日前往沙亞南醫院進行身體檢查，發現身體並無大礙，於是在醫生的建議下接受電腦斷層掃描（CT Scan），發現腦部有個不清晰陰影，因此將她轉介至雙溪毛糯醫院進行核磁共振成像（MRI）掃描。

“我是在兩個星期後拿到檢驗報告，醫生說我的左腦內有一個大小約3.5公分的瘤，我當下的反應是能不能不動手術，但醫生說腫瘤的位置太靠近神經線，必須切除，否則可能失明和癱瘓。”

腦中常突然嚮起聲音

自10月杪起，陳佩詩的生活就發生了翻天覆地的改變，每天夜不能寐，因手腳會感到扯痛，經常睡到一半還會被腦中突然嚮起的聲音嚇醒，原本就有近視的她，也無法再戴眼鏡，因頭部會感覺非常不舒服及疼痛，日常生活嚴重受到影嚮。

“我現在晚上都不敢睡覺，因為會突然聽到聲嚮，然後感覺神經線一直抽扯，這種感覺很可怕，所以睡覺變成我最害怕的事，已很久沒試過一覺到天明。”

不僅如此，腦瘤也影嚮她的肢體靈活度，下樓梯須格外小心，加上無法戴眼鏡，視線一片糢糊，需用比常人更久的時間才能下樓。

如今，陳佩詩可謂是每天都在與時間賽跑，因腫瘤隨時都會壓迫到視覺神經，然而主治醫生卻遲遲無法給予明確手術日期，讓她感到彷徨不安。

母聞噩耗一度呼吸困難

她在11月28日到醫院跟進病情，醫生並沒給出手術日期，但按照現有名單排列，她並未被列入名單內，意味著手術日期仍遙遙無期，她只能另擇出路，到私人醫院動手術，盡快切除腫瘤。

在陳佩詩得知自己有腦瘤後，遲遲不敢告知遠在柔佛的媽媽，因擔心老人家身體受不住，只能自己咬牙忍耐，直至11月中，政府醫院突然一通電話要求她立即入院動手術，才讓她不得已告訴媽媽真相，後者頓時感呼吸困難，心臟差點無法負荷。

她原本一直不敢告知母親，直至有一天突接到雙溪毛糯醫院的電話，護士指原本安排好的病患無法動手術，因此將她列入名單內，要求她第二天就到醫院進行手術。

“當時我只有一個人，這個消息來得太突然，我完全沒心理準備，而且這是動腦部的手術，我什麼都還沒安排好，我的媽媽也還不懂我要動手術，萬一我發生了事情她該怎麼辦？醫院要我半個小時內給予答覆，所以我當下只能向母親坦白。”

豈料，母親在接到這個消息後，心臟突然跳的非常快，甚至一度呼吸困難，所幸最終無大礙；然而，陳佩詩因為手術時間過於倉促而無法配合，因此又再回到遙遙無期的輪候名單。“畢竟是動腦部手術，風險很大，要我倉促的做決定，我會很害怕。”

李傑文：手術成功率90%

晨光愛心隊隊長李傑文說，根據私人醫院所指，陳佩詩的手術成功率高達90%，只要及時將腦瘤取出就能避免腦神經永久傷害，能恢復正常生活，否則，若拖延了手術時間，就會增加失明和癱瘓的風險。

他表示，這是一個能夠治癒的疾病，當務之急就是籌到錢動手術，若等到失明才去做手術，病患的整個人生都會陷入無盡的痛苦。

他希望，公眾能夠慷慨解囊協助病患盡快籌到20萬令吉的手術款項。

李傑文也強調，所有的籌款僅通過兩家中文報章媒體，即《光明日報公益金》及《南洋報業基金》，其他任何團體或個人的銀行賬戶都一律視為詐欺，籲請公眾提高警惕，慎防網絡老千。

捐款方法

網上轉賬：銀行戶口 UOB -1723055356 (Guang Ming Ribao Sdn.Bhd. Charity Fund )

支票抬頭註明: Guang Ming Ribao Sdn.Bhd (Charity Fund )

詳情請瀏覽網址:http://www.guangming.com.my/donation/

＊ 捐款數額超出所需，多餘義款將轉捐其他需要者或作為其他慈善用途。

＊ 資料填妥後，請貼在信封後，寄往《光明公益金》67, Jalan Macalister, 10400 Penang.