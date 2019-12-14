狠心 官員推障友出車外 摩多騎士協助追捕

（吉隆坡14日訊）一名陸路交通局官員昨午突在武吉免登區的車龍之中，在眾目睽睽下將一名殘障人士推出車外後逃跑，結果多名目睹案發經過的摩多騎士展開追車半小時的“追捕”，該官員在逃走時一度還撞及多輛轎車，最終成功被公眾逮住並送警查辦。

事發前曾吸毒

據警方調查發現，該嫌犯事發前曾吸食毒品，尿檢不過關，有人指嫌犯是一名兼職Grabcar電召車司機，因搶劫殘障人士後才將他推出車外，但警方並沒證實有關說法，僅聲稱，此案來龍去脈有待進一步的調查。

上述事件是昨午4時50分，發生在隆市樟卡路。該嫌犯被公眾追捕時，一直逃到富都路才成功被阻，期間還與4輛轎車發生碰撞，整個過程也被其中一名摩多騎士拍攝下來，上傳上社交媒體上。

吉隆坡交通調查及執法組主任祖基菲里助理總監表示，據目擊者，也是視頻拍攝者的GrabFood速遞員（20歲）聲稱，該名25歲的嫌犯將一名殘障人士從左側車門推出車外。

對方當下追上前意圖要喝停該轎車，但嫌犯未停下反而驅車逃跑，半小時後才在汶萊北路被公眾攔截。

他提到，來自吉打日得拉的嫌犯頭部受傷，其他轎車司機則無礙；交警已從車禍角度，援引1987年陸路交通法令第42（1）條文調查此案，至於刑事案則交由金馬警區總部跟進。

另一方面，金馬警區主任法米助理總監披露，據拍攝視頻者供詞，嫌犯在武吉免登樟卡路搶劫一名印裔殘障人士後，將受害者推出車外。但該名印裔殘障人士至今尚未報案，警方暫從毒品角度調查。