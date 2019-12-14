暖心 教師轎車拋錨無助 友族施援不求回報











（檳城14日訊）好人好事，讓社會更善美！中學老師因車子油耗盡了“死火”在路中央，徬徨無助之際，遇到巫裔騎士主動伸出援手，幫她買汽油，即使她當時忘了還油錢給他，他也不當一回事，讓倪碧玲感動不已。

我國獨立62年，雖然有時有一些不負責任的政客唯恐天下不亂，發表破壞我國種族和諧的言論，然而在這片多元種族的國土上，仍然每天上演著許多不為人知的種族互助和友愛的故事。

家住威北甲拋峇底的中學老師倪碧玲（43歲），上個月杪來檳島辦事，車子在檳島蘇丹阿末沙路拋錨，卡在路中停滯不前，徬徨無助之時，被騎摩多經過的友族青年馬祖基（27歲）看到，熱心主動過來幫忙。

在接受光明日報專訪時，倪碧玲詳述車子拋錨在路上情形，她說當時非常無助，馬祖基的出現，讓她非常感激，並且永不忘記他這一份熱心。

她指出，當時正值中午，烈日當空，馬祖基主動過來詢問發生什麼事，在知道她車子拋錨後，二話不說，要她把車擋調到空擋，然後幫她把車推到路旁。

“他讓我檢查車子出了什麼問題，在知道車子沒油後，連忙騎著摩多到附近油站為我買油。”

倪碧玲站在路旁等了15分鐘，曾想過這名素未謀面的男子或許就這樣走了。可是沒有想到馬祖基過後不僅為她買了一小桶油回來，還準備了一個割開一半的寶特瓶，用寶特瓶幫她把油倒入油箱。

“我不斷向他道謝，他一直表示沒什麼，我問他汽油多少錢，他就把收據遞給我，我隨眼看是6令吉，就掏出10令吉給他，還表示多餘的錢不用找，並向他要了手機號碼。”

確保車可啟動後才離開

“我還錢後馬祖基也一直沒離開，確保我車子可以啟動後才離開，臨走前還不忘提醒我要趕快去添油，因為剛才倒入的汽油並不多。”

她指出，駕車離開後才發現，馬祖基給的收據原來共有2張，6令吉是買空油桶的錢，還有一張7令吉多才是汽油錢。

“當下我馬上打電話跟他道歉，表示要把欠的錢還給他，但他一直說沒關係。”

感動不已的倪碧玲事發後登門光明日報講述她的經歷，希望表揚這名路見不平的熱心男子。

倪碧玲：學生應學習助人精神

倪碧玲在一週後也成功邀約馬祖基出來聚餐，兩人見面後，倪碧玲不斷道謝，而馬祖基則表示只是小事一樁，兩人也因此成了朋友。

倪碧玲當天不僅請馬祖基午餐，還為他打包食物，讓他帶回家與父母及妻兒享用，並準備了禮籃送給馬祖基。她還特地選購一套茶具及一些小禮物，送給馬祖基的父母親。

倪碧玲說，她是一名老師，對學生從不要求他們一定要考取好成績，但她非常注重學生的道德價值觀及人品。

“現代社會少有這種願意幫人的人，我感謝馬祖基，也要感謝馬祖基的父母，他們把孩子教得很好，馬祖基這種熱心助人的精神，可做為我學生學習的榜樣。”

倪碧玲：非首次遇不分種族助人

倪碧玲說，他日如果馬祖基遇到困難需要幫忙，她希望馬祖基可以聯絡她，她將盡所能回報他。

她說，這種不分種族助人的事件已不是第一次發生在她身上。

“之前有次雨天，我的車子在檳城大橋處突然冒煙無法前行，首先來了一名印裔摩多騎士幫我把車推到路旁，我下車欲致電聯絡拖車時，另一名華裔車主看我淋著雨，讓我先到他車上坐，然而為我聯絡拖車服務，我在等待拖車來時，還把雨傘送給了我。”

她說，在等待拖車到來期間，還有一名印裔摩多騎士過來問有什麼需要幫忙，這一切都反映出各族融洽及友愛的一面。

馬祖基：助人從不求回報

馬祖基是一家快遞公司的員工，當天因工作經過蘇丹阿末沙路，就這樣幫了倪碧玲成為她的“恩人”。

他說，助人從不求回報，這只是小事一樁，不足挂齒，他很驚訝倪碧玲事後聯繫邀約他聚餐。

“我向來喜歡幫人，可能是受父母影響吧，我父母雖不富有，生活也過得辛苦，但他們一直喜歡幫人。”

他說，父母未退休時是檳城醫院的員工，父親有時看到一些相熟病患在領藥處大排長龍，都會協助他們領藥，只要能幫到的，爸爸都願意幫忙。

馬祖基與妻子照顧家里兩老及育有一孩子，他一人打兩份工，白天在快遞公司工作，晚上會到修理摩多店幫忙。

倪碧玲曾問馬祖基有什麼願望，希望幫他達成，但馬祖基表示對目前生活知足，感謝倪碧玲的好意。