拉曼撥款沒列入2019預算案 魏家祥：財長行使權力撥款

（吉隆坡14日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥聲稱，撥給拉曼大學學院校友總會（TAA）的4000萬令吉，根本沒列入2019年財政預算案中，財政部長林冠英是行使其作為部長的權力進行撥款。

他今日出席2019年馬來西亞學前教育學院（CECE）畢業典禮後表示，林冠英應是打算進行撥款，並在明年提呈國會，來個附加財政預算案（Budget Tambahan），並利用他們擁有的優勢，讓這筆撥款通過。

他說，要使用這個方式，就須在12月31日的期限之前，把錢給撥出去。

“當記者詢問部長這筆錢有沒有在財政預算案時，他沒回答，只說政府會出錢，我們也是擔任過執政黨的人，知道財政預算案怎麼運作的。”

魏家祥指出，之前拉大基金會信托局提呈加入4位新成員名單已兩個月，但至今仍未有消息，但拉大校友總會成立拉曼校友教育信托基金會，卻在短短兩周內便成功獲批，應該是若無法在12月31日前把錢撥出去，就來不及在明年提呈附加財政預算案。

他認為，財政部長有權撥款給任何民間組織，但不可忽悠華社，說已經給予拉大撥款，撥款給拉大校友總會並沒問題，校友會要回饋也沒問題，但這並非給拉大的行政撥款與發展撥款。

他相信，這是制造一個假象，即撥款給拉大校友總會，就是等於幫助拉大。

他表明，向政府要求撥款還是會繼續要求，而且每年都有向教育部提出撥款，都須清楚列明要求的事項，幾十年都是如此提出行政和發展撥款，只不過新政府上任後便取消了行政撥款，發展撥款也只應酬式地在2020年撥給100萬令吉。

“很多人都指，2019年政府撥出550萬令吉行政撥款，實際上是進了馬華的口袋，但我已拿出證據，所收到的錢都是交給學校，並沒進入黨庫。”

“我國的政府大學中，沒有一所學校像拉大，擁有5個政府代表參與拉大行政委員局（BOG），所有的行政決策都非常透明，並沒什麼可畏懼的。”

“你可以比較拉大和政府大學，一個學生一年所需的費用，拉大是控制在約8000令吉，但馬大卻需約2萬令吉，我們都在盡量控制開銷。”

魏家祥強調，過去數十年，拉大都是交給專業團隊管理，每天的運作都是交給拉大行政委員局與校長去處理，而他們拉大信托委員局（BOT），只說一年開幾次會議，觀察情況而已。

馬來西亞學前教育學院今早在拉大舉辦2019年畢業典禮，共有64名學前教育專業文憑的畢業生出席，其中游柔韻獲2019年最佳學員獎、洪天心獲2019年最佳實習生獎、周曉鳳獲2019年最佳學習態度獎。

出席活動者尚包括馬來西亞學前教育學院院長兼首席執行員伍麗清及馬華副總會長拿督斯里姚長祿。