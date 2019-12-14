財長捎來好消息 大馬慈濟基金會 免稅







（檳城14日訊）財政部長林冠英今日為馬來西亞慈濟基金會捎來好消息，日後不僅捐款給該會慈善基金者可享有稅務減免，作為收款單位的慈濟也能免繳所得稅，鼓勵民眾及慈濟攜手推廣慈善活動。

林冠英今早到位於中路的慈濟靜思堂移交免稅公函時說，根據衛生部條例，慈濟要運營洗腎中心就須擁有有關中心的產業；但為了符合衛生部上述條例，慈濟因此抵觸財政部豁免所得稅條例。

他說，慈濟負責人於上個月向他尋求協助，由於慈濟在我國不分種族及宗教推動慈善工作多年，就連財政部官員也認識慈濟，知道慈濟是非營利組織，因此有關免稅申請事宜在短短一個月內就搞定。

慈善捐款若繳稅增負擔

他指出，馬來西亞慈濟基金會每年開銷達4000萬令吉，若所獲慈善捐款也被當作收入，需繳付所得稅，對慈濟而言將是沉重負擔。他說，儘管今日移交的免稅公函只是兩頁紙，對慈濟而言卻是千萬令吉。

林冠英也說，很多人想要拉他下台，種族宗教極端者不爽非巫裔非穆斯林的他出任財政部長，天天咒他，天天罵他，但面對這種仇恨，他沒有和對方比極端主義，而是向慈濟看齊，以愛與慈悲做回應。

他舉例，吉蘭丹州政府不務正業，財務管理不當，連該州公務員的薪水也付不起。雖然對方一直攻擊他，但他沒有以牙還牙，當吉蘭丹州政府向他申請貸款時，他還是批准，兩年批准共逾1億9200萬令吉。

他也透露，早在前朝時期，慈濟就向檳島市政局申請在中路地段興建靜思堂，但官員以該地段在首長官邸隔壁，而不批准；2008年，當上檳州首長的他同意這項申請，原以為申請可順利通過，卻面對官員從中作梗。

他說，竟然有官員指首長只是做5年，官員本身才是長久做下去的。無論如何，在他積極介入之後，慈濟的申請終於獲批。靜思堂運作多年也沒發生問題，與現任首長曹觀友也相安無事。

郭濟源感謝林冠英多方支持

馬來西亞慈濟基金會執行長郭濟源感謝林冠英多年來給予慈濟多方面支持。

他指出，林冠英曾協助慈濟在峇都交灣購置土地，做為打造慈濟教育中心之用；協調慈濟與政府簽署備忘錄，讓慈濟在災難時可參與救災；如今又協助慈濟獲得免稅批准。

郭濟源說，慈濟在馬來西亞紮根逾20年，目前在全國正照顧237名病患及3300戶家庭，慈濟將繼續秉持證嚴上人的精神，協助有需要的人。

12月8日也是林冠英的生日，慈濟人在今日活動上也送上生日蛋糕為林冠英慶生，讓他驚喜不已。

與會者包括馬來西亞慈濟基金會副執行長黃煥強、慈濟社區醫療負責醫師陳吉民、上議員林慧英、阿依淡區州議員黃順祥、浮羅池滑區州議員李俊傑、峇都蘭樟區州議員王耶宗、檳島市議員陳慧萍及王宇航。