重返英皇家軍事學院 元首出席兒子畢業禮

（倫敦14日訊）國家元首蘇丹阿都拉一身戎裝和元首后東姑阿茲莎阿米娜，現身桑德赫斯特皇家軍事學院（RMAS）參與兒子，即彭亨州攝政王東姑哈山納依布拉欣的畢業禮。

現場的一景一物勾起了陛下40多年前在同一軍校接受訓練的回憶。陛下於1978年至1979年在該軍校受訓，並在1980年獲英女王伊麗莎白二世授予榮譽。

穿著軍裝的東姑哈山納殿下英氣非凡，位列閱兵大隊之中的他步著父王昔日的足印，標誌著陛下父子在同一所軍校畢業，使得陛下的此行更為意義非凡。

陛下伉儷抵步時受到桑德赫斯特皇家軍事學院司令保羅南森少將迎迓，陛下也接受了儀仗隊的敬禮。

陛下對東姑哈山納殿下能順利從該軍校畢業表示自豪和高興。“我對他引以為傲，今天對於這位年輕人來說是重要的一天，現在他已為面向現實世界做好了準備。”

陛下在畢業禮後聲稱，這就像陛下40年前，在這樣寒冷的天氣中畢業。陛下希望兒子在該校度過辛苦的一年軍事訓練後，將來能成為一名成功的領導人。

陛下表示，現在，他須返回馬來西亞以履行其彭亨州攝政王的職責，希望他能助其一臂之力，發展彭亨州，更重要的是，成為一名對國家、彭亨州，宗教和人民負有信譽和負責任的人。

24歲的東姑哈山納殿下是242名畢業學員中的一員，韋塞克斯伯爵夫人（Countess of Wessex）索菲代表英女王主持了畢業典禮。

學期末的閱兵式標誌著為期44周的訓練拉下了帷幕，而完成了調試課程的軍官學員也因此從該軍校畢業。

桑德赫斯特皇家軍事學院是英國幾所軍事院校之一，是培養初級軍官的一所重點院校。

東姑哈山納直言，過去一年對他而言都是試練，並教會他如何保持耐心和與他人合作。

他在該學院中像其他所有人一樣，受到同樣的對待。

“在桑德赫斯特畢業之後，我將返回彭亨，並盡可能去幫助當地的人們。”

蘇丹阿都拉陛下和元首后東姑阿茲莎阿米娜是在英國進行特別訪問，陛下於今年1月出任國家元首后，已分別在6、7和10月對阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯及日本展開特別訪問，英國是陛下第四站訪問行程。