世銀揭30%大馬人憂無力買食物 安華吁希盟兌諾改善窮人生活

（吉隆坡13日訊）世界銀行日前發佈的經濟報告揭露，在每10個大馬人當中，就有3人擔心自己有沒能力購買食物，且大馬多個地方的房價高企，嚴重到令人無法負擔，以及許多大馬人陷入財務恐慌，對此，公正黨主席安華說，國人正處於苦苦求存的狀態中，因此，希盟政府應提高警惕，並加速落實競選承諾，改善貧困和邊緣群體的生活情況。

《當今大馬》一則報導指出，針對世界銀行報告向大馬發出的上述警訊，安華發文告直指馬來西亞正面臨全球經濟的挑戰，且亟需政府大刀闊斧地落實各項政策。

“為了應付這些挑戰，政府必須更專注且決斷地兌現希盟競選宣言的承諾，以提高貧窮群體和邊緣群體的生活水平。”

“報告所提到的眾多議題，希盟的經濟政策都有涵蓋。若我們堅定且積極地推行有關政策，必能減輕許多人的重擔，尤其是最脆弱的B40低收入群體。”

他說，一些偏遠鄉村地區的貧窮群體處於更弱勢的位置。這些地區包括吉蘭丹、吉打和登嘉樓的鄉區、沙巴和砂拉越鄉村核心地帶。

“報告的結果應該會提高我們的急迫感。我們身在執政聯盟，必須解決生活成本的問題，刺激經濟，創造薪資不錯的工作，同時為各種族罪邊緣的群體擴大社會安全網。”

“更重要的是，我敦促政府謹慎地監督工程的進展，確保資金發放下去，且最終交到預定的接收方手中。”

其中，安華也特別引述報告的內容指出，每10個大馬人當中，就有3人擔心自己有沒能力採購食物；馬來西亞多個地方的房價高企，嚴重到令人無法負擔；高負債和存款不足的問題，也使許多人陷入財務恐慌的狀態中。

“這些調查發現，包括聯合國'極端貧窮與人權'特派員菲利普艾斯頓（Philip Alston）在報告中提到的問題，跟我在波德申和全國各地與當地家庭聊天的內容相吻合，即人民正在苦苦求存中。”

“我也想要強調，世界銀行報告建議，通過有效的溝通方式，向人民報告希盟政府的進展，是彼此建立信任和確保政策成功的重要方式。”

新聞背景

世銀報告：勞工缺財務彈性 “低收入戶薪資多花在房屋”

世界銀行是於本週一發布題為“馬來西亞經濟監督​​：入不敷出”（Malaysia Economic Monitor: Making Ends Meet）的經濟報告。

該報告指出，低收入戶的大部分薪資都花在房屋上，因此沒有多餘能力消費，而低收入借貸者則擁有較高的債務償還率（debt service ratios）。

“自2004年以來，受過高等教育的20至29歲群體，其薪資收入的漲幅微弱，而近半的馬來西亞勞工缺乏財務彈性，尤其是年輕世代，同時，當局為吉隆坡低收入家庭提供的房屋數量也不足。