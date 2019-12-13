與吉利合推新車 寶騰今年終於有賺

（吉隆坡13日路透電）寶騰（Proton）首席執行員李春榮說，通過和中國汽車集團吉利（Geely）合作管理下推出的新產品及積極削減成本推動下，寶騰將在經多年虧損後，在今年轉虧為盈。

這將是中國浙江吉利控股集團自2017年6月收購寶騰49.9%股權以來的首個年度利潤；也是沃爾沃汽車大股東的吉利通過注入資金和新技術，來協助虧損的寶騰扭轉局面。

李春榮在接受路透社訪問時聲稱，今年的財務業績已有了很大改善，將會在今年年底看到這些數字，而我們也有信心明年會有盈利。

根據寶騰另一股東多元資源元重工業（DRB-HICOM）截至今年3月份的財年報表顯示，寶騰的淨虧損高達4.81億令吉。

無論如何，通過2017年與也是戴勒姆最大股東吉利的交易，幫助寶騰贏回了不少客戶。

李春榮披露，寶騰在過去的一年中推出5款新車型，其中包括大受歡迎的X70運動型多用途車，這款基於是吉利博越的車款，節省了寶騰2.5億令吉成本。

他說，寶騰已接近達到其今年銷售9萬3000輛汽車的目標，並預計年銷量將達到10萬輛，比去年增長約54%。

“寶騰將在董事會上確定明年的績效目標，並可能會為明年的汽車銷量設下增長30%的目標。”

根據美國投資銀行（AmInvestment Bank）的數據，寶騰的強勁復甦幫助其成為今年大馬第二大汽車製造商，僅次於大發汽車（Daihatsu）的第二國產車（Perodua），而我國的汽車市場預計明年僅增長1.1%，至61萬輛。

寶騰希望可在2027年之前坐上大馬市場頭把交椅，並成東南亞排名前三的公司；目前僅排在東南亞第九的寶騰，放眼出口到泰國和印尼等主要市場。