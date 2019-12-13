潑漆傳視頻逼付手續費 網絡貸款變勒索





（吉隆坡13日訊）貸款變勒索，不法集團疑以大耳窿的名義提供貸款服務，在分文未給的情況下接連向貸款人索取手續費、律師費、保險費、開設銀行賬戶等諸多費用，借貸者拒絕支付便採取激進的威脅手段，先是到祈禱所潑漆，然後在路邊隨機向車子潑漆，再放上事主的身份證和電話號碼，讓群眾遷怒當事人，藉此施壓逼迫事主無止境付錢。

受害事主林先生（30歲）指出，數月前他到新加坡工作，因為想替弟弟還清債務，便透過網站找到一個位於新加坡的借貸公司，聯繫負責人麥可，並提呈所需的個人資料，借貸9萬令吉（3萬新幣）。

他說，對方指示他匯款共1萬2600令吉的律師費、手續費和保險費到不同的大馬和新加坡銀行戶頭。

付手續費分文未得

“然後，一名自稱辛恩（Sean）的男子要求他支付9000令吉作為在新加坡開設銀行賬戶的費用，並稱貸款將匯入這個戶頭。”

林先生開始察覺不妥，立即撤銷接下來的貸款申請程序。由始至終，他都分文未得。

他今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下召開記者會指出，麥可和辛恩開始不斷致電向他索取9900令吉的款項，並轉發一段火燒住家鐵閘的視頻，還傳送他的家人照片，作為警告和威脅。

雖然他經於11月28日到新加坡警局備案，事情仍未平息。不久後他收到朋友的信息，告知在他家鄉馬六甲的一間祈禱所遭人潑紅漆，門外看板上貼著一張印有林先生身份證和聯絡方式的傳單。

“剛好家鄉有人認識祈禱所的負責人，解釋清楚整件事情后，負責人知道和我無關，也沒有再責怪我。”

隨後，林先生髮現有人在臉書發帖，內容是一輛豐田轎車疑似被點錯相，車身遭人惡意潑紅漆，車窗上貼著的傳單赫然是林先生的身份證和聯絡號碼，令網友遷怒於他。

他相信，這些都是不法分子為了索錢而採取的激烈手段，他擔心接下來對方還會有更激進的行動，因此在12月7日前往加影警察局報案。