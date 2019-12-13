大馬彩App投注擊中積寶 檳女商人贏1122萬

（檳城13日訊）又有檳城人贏得大馬彩積寶！這名大馬彩積寶的最新贏家是來自喬治市的女商人，她是透過大馬彩手機程式投注dmcGO ，以包含贏獎號碼8821和0600的系統投注，贏得獎金1122萬4717令吉。

她分享喜悅時說，她的日常生意需要常常關注賬目，有些數字會不時出現，8821是其中一個，並且和她有共鳴。0600則是她在用餐時通過dmcGO裡的照片號碼功能取得的幸運號碼。

新推出照片號碼功能

她表示，她是因為覺得方便而在2018年開始使用dmcGO。最近一次公幹旅行等候飛機的同時，使用dmcGO新推出的照片號碼功能。

“我只是好奇，才利用手機裡的一張照片試用這項新功能，初次使用，沒想到竟然讓我贏得安慰獎。之後我也陸續有拍出幾次中獎的照片號碼，直到這次終於拍到大獎。”

大馬彩發言人指出，除了照片號碼功能，大馬彩投注app dmcGO的另一項新功能，是讓顧客透過手機尋找他們的幸運財位和號碼。

這名大贏家透露，獎金會用來拓展生意，同時捐給老人院。

這是第四名在最近贏得大馬彩1+3D積寶1的檳州人。9月初，檳州人瓜分積寶1獎金，贏走696萬6447。兩個星期後，同樣來自檳城的設計師則是獨贏積寶，拿走今年最大筆獎金2402萬3703令吉。11月初，再有檳州男子贏走積寶907萬6242令吉。