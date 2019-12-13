IELTS英語考試水平報告 大馬亞洲榜首全球第3

（倫敦13日訊）IELTS主辦機構及官方考試中心IDP公佈2018年全球IELTS英語考試水平報告，大馬考生整體的測試平均成績為6.88分，在全球排行第三位，亞洲則位列榜首。

據IDP公佈的2018年全球英語非母語國家及地區的IELTS英語考試水平報告，在亞洲地區，成績最高分為馬來西亞（6.88分），菲律賓排名第二位，平均成績是6.81分。香港以平均成績維持6.53分，位居第三位。與2017年一樣，大馬、菲律賓及香港仍是亞洲的前三甲，但大馬平均成績在2018年超越菲律賓，上升一位，登上亞洲之冠。

此項英語考試水平測試分4部分進行，分別是聆聽、閱讀、會話及寫作，評級最高為9分，表示考生的英語水平已達“專業”，6分為合格使用者，最低是1分，顯示考生“非使用者”。

全球排名方面，由德國（7.43分）、希臘（6.97分）、馬來西亞（6.88分）位列三甲，當中，德國考生的表現更持續進步，拋離其他國家或地區，西班牙則取代菲律賓，擠入全球5強，而“亞洲第二”的菲律賓則下跌兩位至全球第七。

新加坡沒列入報告

IDP彙整了全球20個英語非母語國家及地區2018年的IELTS英語考試水平報告，這些國家是報考IELTS人數最多的國家，包括德國、希臘、馬來西亞、西班牙及加拿大等。新加坡由於未有多人報考，所以沒被列入報告內。

大中華地區，香港的IELTS英語考試水平平均成績最高，中國的考生平均成績5.78分，而台灣則是6.1分。

此前，國際語言學習機構─英孚教育也針對英語水平能力公佈最新調查，在亞洲地區，新加坡位列第一，依序為菲律賓、馬來西亞、印度及香港。