官員交流會坐遠遠 森大臣三度發火 不想出席請離開









（波德申13日訊）重要事情要重復說3次！森州大臣不滿官員出席活動時坐得遠遠，要求坐上前也被冷漠對代，當場3度訓斥官員若不喜歡出席，可以離開。

森大臣拿督斯里阿敏努丁今日首次與波德申各部門官員進行交流，但交流會甫一開始，演講廳前座大部分位子一直沒被填滿，在台上致詞的阿敏努丁當場痛斥消極對待活動的官員。

今早的活動，除了森州行政議員朱建華及莫哈末納扎魯丁，其餘8名行政議員及多名高官皆有出席，足見州政府相當重視這次的活動。

要求坐上前不受理

因此，在活動開始時，阿敏努丁已促請出席的官員坐上前把前座位子填滿，避免場面難堪，奈何官員態度散漫，即使阿敏努丁已經“放話”，但大家移動位子的步伐依然緩慢，引起阿敏努丁不滿。

於是，阿敏努丁只好再度撂下狠話，前後3次告訴在場官員，“若官員不喜歡出席這項活動，現在可以選擇離開。”

他更強調，活動並沒強制官員出席，既然大家現身參與，就應該認真對待，但當下出現的現象卻讓他感到非常傷心。

“即使今日嘉賓不是我，你們（官員）在對待任何活動以及受邀嘉賓，也應該以認真積極的心態對待，不要成為年輕人的壞榜樣。”

阿敏努丁說，今日的情況也在其他活動察覺，因此希望類似情況往後不要再發生。

交流會是阿敏努丁為了更加了解各地方政府的運作而主辦，今日則是輪到與波德申地方政府進行交流。

隨著阿敏努丁痛斥官員約3分鐘後，活動才正式開始，他致詞時，也恭喜波德申在今年獲得3764萬令吉的稅收，成為森州稅收第二高的地方政府。

他希望隨著明年迎來2020年大馬旅遊年，波德申能夠成為更加現代化的旅遊勝地，吸引遊客到訪。

他認為，目前波德申雖然有旅遊產品，但卻缺乏完整的旅遊配套來推廣旅遊業，因此，州政府將會針對此問題，或讓芙蓉及波德申捆綁成一個旅遊配套推廣給遊客。

他披露，雖然當局尚未訂下明年的旅遊人次目標，但明年的遊客目標，當局將會專注在印尼及新加坡的遊客。

他強調，對他而言，唯有讓波德申海灘保持乾淨及美化，才能更加吸引遊客到來游玩，此外，他也歡迎旅遊領域的相關業者，能夠與州政府配合，一起推廣波德申的旅遊。