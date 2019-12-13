【最新油價】12月14至12月20日 RON 97維持RM2.64


: 2019-12-13 17:12:00

【最新油價】12月14日至12月20日，RON 97維持，每公升2.64令吉；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。

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