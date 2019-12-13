佳日星：檳2030年結構藍圖 第四座人造島原為建機場







（檳城13日訊）日前公佈的檳州2030年結構藍圖中，被指在檳島東南部出現的“第四座人造島”，原本計劃是興建機場之用，如今不大可能建造。

檳州房屋、地方政府及城鄉規劃委員會主席佳日星今日在記者會解釋說，檳州規劃委員會是於今年3月敲定結構藍圖，所謂的第四座人造島，是為興建機場而納入藍圖之中。

“但之後卻出現居林機場，以及在檳州其他地點興建北馬機場之類的種種建議，況且現有檳城國際機場已獲批擴建，當初為了興建機場而被納入藍圖中的第四座人造島，如今不大可能（Unlikely）會被填出。”

他也說，至於在結構藍圖中，所見在檳島東北部外海的一塊地段，其實是中途灘（Middle Bank）而非人造島。

“中途灘早已出現在2007年的檳州結構藍圖，新版結構藍圖只是繼續保留中途灘。”

檳機場3月擴建

檳城國際機場擴建計劃將在明年3月展開，預計2024年1月竣工。完成擴建後，機場的年乘客量將從650萬人次增至1200萬，屆時停機坪將從現有可同時停泊15架飛機增至28架。

佳日星今早與機場擴建計劃顧問公司AHS Architects董事經理拿督阿布哈山召開記者會時說，檳島市政廳一站式圖測委員會是於本月3日批准此計劃。

另一方面，檳島市長拿督尤端祥今早出席檳島市政廳例常會議後受詢時說，市政廳是於12月3日正式批准擴建飛機場圖測，以便展開擴展工程。

“我們希望將快動工，預計將於2024年完工，屆時將可容納1200萬人次。”