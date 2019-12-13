【檳市廳例常會議】陪月中心業者看過來 檳市廳將擬新指南







（檳城13日訊）檳島市政廳基於陪月中心不再歸衛生局管轄，因此將從原有綜合指南中撤除有關陪月中心的部分，並於近期擬定新指南。

檳島市政廳今日舉行本年度最後一次例常會議，並一致通過上述議決。隨著陪月中心不再歸州衛生局管轄後，目前這個空窗期暫時無人管制。

不再歸衛局管轄

檳島市政廳衛生及執照小組交替主席王宇航說，市政廳將在近期內擬定這個新指南供陪月中心業者申請，但批准准證時只會考量建築結構安全、區域適合性和執照等技術層面，不包含日常操作。

他說，陪月中心的安全措施、合適性，以及寶寶和新媽媽的醫護等問題，需要有其他相關機構監督。

“有些特別性質行業，如銀行、托兒所、醫院和老人院運作，需要有特別機構監督，比如銀行由國家銀行監督，醫院則由衛生部等。”

“因此，我促請掌管婦女與家庭發展及性別包容事務和醫療事務的州行政議員介入此事，以安排適合機構監督陪月中心運作，避免出現陪月中心擁有市政廳的准證，卻無法安全營業的現象。”

他說，市政廳於上個月被告知，衛生局將不再是監督陪月中心的單位。因此，市政廳才決定從原有指南撤除陪月中心部分，再擬定新指南。

檳島市政廳基本建設與交通發展常務委員會交替主席諾扎麗娜說，市政廳將致函予陪月中心業者，告知他們上述消息。

“目前接獲2個陪月中心的申請，但基於上述情況而暫時無法辦理。”

出席者包括市議員魏祥敬、朱馨玲和麥文強等人。

明年起市廳管轄建築物 公廁採1男廁對1.13女廁間格

從明年開始，由檳島市政廳管轄的公共建築物的廁所，將要採取1個男廁對1.13個女廁的間格標準。

檳島市議員陳慧萍在上一次例常會議中提出該建議，今日獲得市政廳採納。

她說，當時建議是1個男廁對2個女廁格間，雖然如今只採取1對1.13，但也是一個好起點，未來也會繼續推動。

她說，女性平均上廁所時間為90秒，比男性的60秒多了50%。這是因為男廁內有較多尿兜，女廁則較少廁格。

使用舊停車固本將被罰款

檳島市政廳主席拿督尤端祥說，前停車固本承包商Alam Indah的停車固本已在2018年12月停止使用，當局依然發現有民眾繼續使用有關停車固本。

“若民眾繼續使用有關固本，將遭到罰款。”

目前所使用的是檳島市政廳的停車固本，不過隨著檳州推行智能停車系統後，有關固本也只能繼續使用至2020年12月31日。該固本將在今年12月31日後停止出售。

若有任何詢問，可瀏覽檳州智能停車系統網站psp.penang.my或臉書Penang Smart Parking。